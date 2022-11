GF Vip 7, chi è in nomination nella puntata del 14 novembre

NEWS

Andrea Sanna | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

La reazione di Giaele De Donà al bacio

Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 a tenere banco è anche la vicinanza tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Nei giorni scorsi tra questi ultimi e anche scattato il bacio. Situazione che ha stizzito Daniele Dal Moro, il quale in breve tempo pare aver cambiato idea su entrambi. Anche Giaele De Donà, però, sembra essere coinvolta in questa situazione. Questo perché per settimane è stata molto vicina all’ex di Belen e si pensava che tra loro potesse nascere qualcosa. L’intervento di Brad, marito di Giaele, con una lettera ha cambiato le carte in tavola e dunque ora Antonino si sta guardando intorno.

Proprio in Oriana sembra che Antonino abbia trovato una complice perfetta, tanto che i due sono sempre più intimi e tra loro c’è stato appunto più di un bacio. Nella clip (CLICCA QUI PER IL CONTENUTO COMPLETO) si vede anche la Marzoli chiacchierare con Antonella Fiordelisi e dirle qualcosa. Non si capiscono le sue parole, poiché probabilmente muove semplicemente il labbiare e per la coperta che ha ben pensato di mettere davanti per non farsi capire. Le due sono scoppiate a ridere. Poi proprio l’influencer partenopea è intervenuta. Queste le sue parole: “Hai visto che porto fortuna?”. A seguire ha voluto lanciare una stoccata proprio a Giaele De Donà: “Se non lo dicono, fallo capire perché voglio vedere la faccia di Giaele”.

Proprio Giaele De Donà apprese queste parole ha reagito con una risata, indicando appunto lo schermo presente in salone dove sono state mostrate le varie immagini e ha avuto modo di vedere, per l’appunto, proprio questo stralcio.

A mettere il coltello nella piaga ci ha pensato il conduttore, che ha chiamato l’attenzione di Giaele De Donà e chiesto un suo parere alle parole di Antonella: “Ma infatti mi sono girata e per scherzare le ho detto ‘che strega’. Comunque guarda, ti dico, ammetto che non sono la ragazza più felice del mondo nel vederli baciarsi. Ma so anche che tra me e lui non potrà mai esserci niente, quindi a meno che una delle due se lo piglia. Se lo prendesse lei. Più belli i baci loro o quelli che dava a me. Secondo me a lui interessa davvero Oriana”. Una risposta questa che sembra aver lasciato di stucco Antonino Spinalbese, il quale ha iniziato a fissare Giaele. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Vedremo se nel post puntata del GF Vip 7 ci sarà o meno una replica da parte di Giaele De Donà a questa stoccata di Antonella Fiordelisi.