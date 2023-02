NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2023

GF Vip 7

I sondaggi sul GF Vip 7

Mancano poche ore al ritorno del GF Vip 7, e anche stasera nel corso della nuova diretta assisteremo a un colpo di scena dietro l’altro. A varcare la porta rossa sarà infatti Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, che resterà in casa per qualche giorno come ospite speciale. I fan attendono già di scoprire cosa accadrà quando i due si ritroveranno faccia a faccia, e di certo ne vedremo di belle. Come se non bastasse a tornare saranno anche Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, e Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro. Si parlerà poi anche di Milena Miconi, che poche ore fa è stata costretta a lasciare momentaneamente il programma per motivi personali. Non mancherà anche l’esito del televoto, che questa volta non è eliminatorio. A scontrarsi in nomination ci sono ben 4 Vipponi: concorrenti: Alberto, Antonella, Davide e Nikita. Ma chi sarà a scamparla?

Mentre attendiamo la diretta, come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare il Vippone che vorreste salvare e adesso vi sveliamo i risultati! A confermarsi il più votato è Alberto De Pisis, che ottiene il 48% dei voti. A seguire troviamo Nikita Pelizon, con il 32% dei voti, Antonella Fiordelisi, con il 15% dei voti e Davide Donadei, risultato essere il meno votato con il 6% dei voti.

Vi ricordiamo come sempre tuttavia che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Alberto De Pisis il Vippone più votato del GF Vip 7. Come sappiamo infatti il televoto verrà chiuso solo questa sera durante la diretta e tutto quindi potrebbe ancora cambiare.

Non resta a questo punto che attendere la nuova attesissima puntata per scoprire cosa accadrà. Appuntamento come sempre alle 21.45 su Canale 5.