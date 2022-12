NEWS

Andrea Sanna | 12 Dicembre 2022

GF Vip 7

Charlie è l’eliminato del GF Vip 7

Siamo giunti alla ventiduesima puntata del GF Vip 7. Tanti i temi affrontati nel corso dell’appuntamento, tra cui l’ingresso di due nuovi concorrenti come Riccardo Fogli e Milena Miconi. Si sono verificati anche scontri e sorprese, ma abbiamo scoperto anche il responso del televoto che ha visto scontrarsi Attilio Romita e Charlie Gnocchi.

L’ex volto del TG1 sta facendo molto discutere per la pericolosa vicinanza a Sarah Altobello. Alcune frasi non sono piaciute alla sua compagna Mimma Fusco che, questa sera al Grande Fratello Vip 7, ha deciso di inviargli una lettera. Sempre il giornalista ha avuto anche un acceso scontro con la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due fidanzati non hanno apprezzato alcune sue affermazioni e, per questo, hanno pensato bene di affrontarlo. Quello che doveva essere un chiarimento, però, si è trasformato in lite.

Dall’altra parte, invece, troviamo Charlie Gnocchi. Anche il comico è stato spesso al centro delle dinamiche della Casa del GF Vip 7 per via di svariate discussioni. Le più recenti quelle con Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro. Insomma, non si è fatto mancare proprio nulla.

Entrambi quindi hanno avuto giornate piuttosto impegnative all’interno del reality show e nei rapporti con gli altri coinquilini. Tematiche che hanno diviso anche il web, che segue passo passo le dinamiche del Grande Fratello Vip 7.

Il nostro sondaggio sul GF Vip 7 ha sancito come possibile eliminato Charlie Gnocchi, con il 74% di voti. Ma sarà andata davvero così. Il televoto di questa puntata ha svelato che il vippone eliminato è Charlie Gnocchi!

Per quanto riguarda le percentuali di voto possiamo dire che Attilio ha totalizzato il 60% di preferenze, contro il 40% di Charlie. E voi siete d’accordo con questo risultato? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi nemmeno una news sul GF Vip 7.