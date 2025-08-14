Stando alle indiscrezioni dalla prossima edizione del Grande Fratello sarebbero esclusi tutti quei candidati che contano tanti follower sui social. Questo stando al recente retroscena ripreso da Davide Maggio.

Grande Fratello, esclusi concorrenti con troppi follower

La prossima edizione del Grande Fratello è pronta a tornare in TV e i casting continuano a svolgersi in giro per l’Italia. Ma ci sarebbe una particolare regola da rispettare. Almeno secondo quanto riportato da Davide Maggio. Il giornalista infatti in risposta agli utenti su Instagram ha fatto sapere quali sarebbero le intenzioni degli autori.

Un utente ha chiesto se effettivamente il Grande Fratello di Simona Ventura sarà solo composto da Nip, avanzando l’ipotesi che potrebbe esserci un mix tra volti sconosciuti e noti. A questa domanda il giornalista ha risposto, facendo da sapere che, secondo le sue fonti sarebbero esclusi alcune tipologie di partecipanti.

Ecco cosa ha detto nello specifico Davide Maggio a proposito della prossima edizione del Grande Fratello: “Da quel che so escludono anche candidati con parecchi follower”.

Si era detto che l’intenzione era quella di tornare alle origini, almeno inizialmente. Ma di tanto in tanto spuntano rumor e indiscrezioni dove si sostiene che potrebbero essere coinvolti personaggi già noti al pubblico in qualche modo, non ultimo quello di un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

C’è da dire però che a riguardo Pier Silvio Berlusconi era stato chiaro. La sua idea infatti pare fosse quella di arruolare persone totalmente sconosciute, come avveniva nelle passate edizioni del Grande Fratello. Resta da capire, però, se poi nel corso dei mesi sono cambiate le cose durante la costruzione del cast del reality show. Chissà!

Quello che sembra essere certo, invece, è il doppio appuntamento settimanale esattamente come abbiamo avuto modo di vedere in queste ultime edizioni del programma di Canale 5. Il Grande Fratello prenderà il via il prossimo mese, ma ora la curiosità è tanta: saranno davvero tutti volti sconosciuti o ci sarà qualche vip della TV o del web?