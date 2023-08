NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

Grande Fratello

Grande Fratello, i Dik Dik faranno davvero parte del reality come concorrenti? Cosa è emerso in queste ore

I Dik Dik al Grande Fratello?

Si rincorrono con insistenza le voci dei possibili concorrenti che faranno parte della nuova edizione del Grande Fratello. In queste ore si sta tanto parlando dei Dik Dik.

I più nostalgici ricorderanno senza dubbio l’amatissima band che dal 1965 con la propria musica ha portato e porta al successo pezzi incredibili come L’Isola di Wight, giusto per citarne uno a tra tanti. Ancora oggi in attività sono tra i gruppi musicali italiani più longevi. Ebbene per i Dik Dik secondo il pettegolezzo potrebbe esserci l’occasione di partecipare al Grande Fratello:

“INDISCREZIONE: Vi ricordate i famosi Dik Dik? GF Nip”, ha scritto Deianira Marzano. Il gossip lanciato da lei e Amedeo Venza però pare aver avuto vita breve. Questo perché proprio quest’ultimo ha dato un aggiornamento: “Indiscrezione… ma un’altra indiscrezione è che gli hanno annullato il contratto. Quindi niente GF”. Insomma se così fosse sembrerebbe che i Dik Dik dati per papabili protagonisti, non faranno invece parte del cast. Ma mai dire mai.

L’indiscrezione di Amedeo Venza e Deianira Marzano sui Dik Dik

C’è da dire tra l’altro che attualmente i Dik Dik sono impegnatissimi con un tour lunghissimo che dovrebbe concludersi addirittura a dicembre. Ciò l’abbiamo scoperto consultando il link in allegato nella loro pagina social ufficiale. Quindi sarebbe impossibile (salvo cambiamenti) vederli nella Casa più spiata d’Italia!

Negli ultimi due/tre giorni si sono fatti diversi nomi. Oltre ai Dik Dik si è parlato infatti di Giampiero Mughini su Dagospia, Alex Schwazer su TV Blog. Davide Maggio ha annunciato invece la presenza di Grecia Colmenares, per esempio. Ma si è parlato, via Deianira Marzano e Amedeo Venza, anche di Ciro Petrone e Rosy Chin. Insomma davvero tanti nomi. Ci teniamo a dire, però, che al momento non è arrivata alcuna conferma o smentita ufficiale!

Vi invitiamo nel mentre a seguirci per restare sempre informati di tutte le notizie legate al Grande Fratello!