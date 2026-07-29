C’è grande attesa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, specie dopo il grande successo di quella conclusa alcuni mesi fa. Negli ultimi giorni sono cominciate a circolare le prime indiscrezioni sul possibile cast, vediamo insieme chi potrebbero essere i nuovi concorrenti del GF Vip.

Grande Fratello Vip: ancora Ilary Blasi al timone?

Il prossimo mese di settembre dovrebbe partire la nuova edizione del Grande Fratello Vip. C’è grandissima attesa da parte dei fan del programma targato Mediaset, specie dopo il successo dell’ultima edizione vinta da Alessandra Mussolini. Al timone del reality dovrebbe esserci sempre Ilary Blasi, confermatissima da Cologno Monzese, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. La domanda però che i telespettatori si stanno ponendo con insistenza in questi giorni è: chi ci sarà nel cast? Negli ultimi giorni hanno cominciato a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti. Ecco chi sarebbero.

Grande Fratello Vip: le prime indiscrezioni sui concorrenti

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata senza dubbio una delle più movimentate e chiacchierate. All’interno della casa non sono mancate emozioni ma anche tante (e tante) discussioni, con la tensione spesso alle stelle. Cosa aspettarsi dunque dalla nuova edizione? Il tutto dipenderà da chi saranno i concorrenti. Al momento non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale, quindi i nomi che andremo a breve a scoprire sono solamente delle ipotesi ma si sa, molto spesso il passo dall’indiscrezione all’ufficialità è breve. Quindi, ecco chi sono i 10 vip che sarebbero stati contattati per varcare la storica porta rossa del reality di Mediaset.

Grande Fratello Vip, chi saranno i nuovi concorrenti: i 10 vip che sarebbero stati contattati

Secondo le indiscrezioni riportate dalla giornalista Ida Di Grazia su Leggo, sarebbero 10 i vip contattati per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza probabilmente a settembre. Ecco chi sono. Partiamo da Armando Incarnato, volto noto grazie a “Uomini e Donne“, Ilona Staller, alias Cicciolina, gli attori della fiction turca “Terra Amara”, Enes Atak e Sashin Vural, l’attore italo americano Antonio Sabato Jr, Mariano Gallo, ovvero la drag queen Priscila e Valeria Marini. Per la showgirl si tratterebbe addirittura della quarta partecipazione al reality show. Gli altri nomi circolati nelle ultime settimane sono Giovanni Grazioso e Gabriele Govoni (fonte Lorenzo Pugnaloni), e Rocco Casalino con il compagno Alejandro Martinez (fonte Chi). Sarebbe sicuramente un cast molto interessante che darebbe il via a dinamiche intriganti e in grado di coinvolgere il telespettatore da casa. Però, come detto precedentemente, al momento si tratta solamente di indiscrezioni, quindi ogni nome come sempre va preso con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset stessa.