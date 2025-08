Ecco le anticipazioni del 24 agosto de La notte nel cuore cosa prevedono nel dettaglio? Scopriamo cosa dice la trama della serie TV turca.

Anticipazioni La notte nel cuore 24 agosto

Sevilay, sempre più provata e confusa dagli eventi, prende una decisione drastica: vuole divorziare. Le sue parole scuotono profondamente l’ambiente familiare. Quando resta da sola con Nuh, Hikmet non esita a colpirla con minacce fredde e taglienti. Ma Sevilay, secondo le anticipazioni de La notte nel cuore, non cede alla paura. Con coraggio, affronta la suocera e la mette al suo posto: non permetterà che le sue intimidazioni condizionino le sue scelte.

Nel frattempo, Tahsin è pronto a ribaltare la situazione. A Nuh e Melek assicura che la sua vendetta è solo agli inizi. La trama de La notte nel cuore racconta che l’uomo torna a scontrarsi con Samet, ribadendo – in modo sinistro – che la presunta malattia del protagonista era solo una scusa per orchestrare un matrimonio a tavolino. Ma il colpo più duro arriva quando Nihayet si presenta da Sevilay e le svela la verità: dietro quelle nozze c’era un preciso disegno economico.

«Non dare nemmeno una moneta a Hikmet o a tuo fratello», l’avverte, lasciandole intuire quanto sia in gioco.

La tensione cresce e ogni personaggio sembra muoversi tra vendette personali e piani segreti, in un intreccio sempre più teso. Cosa succederà nelle prossime puntate?

La notte nel cuore, quante puntate sono

Il numero di puntate esatto di La notte nel cuore non lo conosciamo per il nostro Paese.

Tutto varierà dalle scelte di palinsesto da parte di Mediaset.

Dalla Turchia sappiamo che per ora la serie ha una sola stagione da 34 episodi.

Quando va in onda

La notte nel cuore quando va in onda? Per chi fosse curioso la serie televisiva viene trasmessa la domenica, in prima serata, intorno alle 21:30 circa.

La puntata del 10 agosto (così come quella del 17) salta e al suo posto andrà il onda Un amore come te, film con protagonista Burak Özçivit (Kemal di Endless Love). Il ritorno è previsto per il 24 agosto.

Dov’è stata girata La notte nel cuore? La serie è girata nella regione turca della Cappadocia.

Le riprese hanno avuto origine in alcuni dei luoghi più iconici del posto, tra cui Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la storica Ortahisar Kalesi.

Come e dove vedere in TV e streaming La notte nel cuore

Canale 5 per la TV ma in streaming La notte nel cuore viene trasmessa su Mediaset Infinity (app, sito o smart TV).

Per chi volesse vederla, come detto, c'è la possibilità di vedere la serie in questo modo se vi state chiedendo come fare.

Seguiteci per non perdervi più alcuna anticipazione.