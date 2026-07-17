Dopo giorni di grande apprensione, Aldo Montano ha finalmente rassicurato i suoi fan sulle proprie condizioni di salute. La notizia del malore aveva preoccupato tutti, ma fortunatamente adesso il campione sta meglio.

Aldo Montano: come sta dopo il malore?

Aldo Montano è tornato sui social con una fotografia insieme ai figli Olympia e Mario, accompagnata da un lungo messaggio di ringraziamento rivolto a tutte le persone che gli sono state vicine durante il ricovero. La notizia del malore aveva destato molta preoccupazione, soprattutto dopo il racconto dello stesso Montano, che aveva spiegato di aver vissuto momenti di autentico terrore. Oggi, però, il peggio sembra essere alle spalle e il campione ha voluto condividere il proprio sollievo con chi, in questi giorni, non ha mai smesso di sostenerlo.

“Desidero ringraziare di cuore tutti voi per i tantissimi messaggi, le telefonate e l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. La vostra vicinanza è stata davvero emozionante e mi ha fatto sentire quanto sia grande il valore delle persone che fanno parte della mia vita“, ha scritto Montano. L’ex schermidore ha poi voluto tranquillizzare definitivamente i suoi sostenitori, spiegando che le sue condizioni sono ormai buone. “Fortunatamente adesso sto bene e desideravo rassicurare tutti. Vi sono profondamente grato per l’affetto e l’attenzione che mi avete dedicato”, ha aggiunto, ricevendo migliaia di commenti di incoraggiamento e affetto.

Lo shock anafilattico e la corsa in ospedale: “Ho pensato ai miei figli”

L’emergenza si è verificata nei giorni scorsi dopo una cena in un ristorante di Roma. Aldo Montano, allergico alla caseina fin dalla nascita, aveva chiesto per ben due volte che il piatto di fettuccine ordinato fosse preparato senza formaggio. Nonostante le precauzioni, poco dopo aver iniziato a mangiare ha avvertito i sintomi di un grave shock anafilattico. La situazione è precipitata in pochi minuti. Rendendosi conto della gravità della reazione allergica e del rapido peggioramento delle sue condizioni, l’ex campione olimpico ha deciso di non attendere l’arrivo dell’ambulanza. Ha scelto invece di raggiungere personalmente il pronto soccorso a bordo del suo scooter, una decisione che si è rivelata fondamentale per ricevere tempestivamente le cure necessarie.

Successivamente Montano aveva raccontato con grande sincerità quei momenti di paura, confessando di aver temuto il peggio. “Ho pensato che non avrei più rivisto i miei figli“, aveva dichiarato, parole che hanno colpito profondamente il pubblico e fatto comprendere quanto sia stato vicino a una tragedia. Oggi, fortunatamente, il peggio è passato. Il ritorno sui social insieme ai figli rappresenta il simbolo di una normalità ritrovata e di un grande spavento ormai superato. Il messaggio pubblicato dall’ex schermidore è stato accolto con sollievo da fan, amici e colleghi, che nelle ultime ore hanno continuato a riempirlo di messaggi di affetto e auguri per una completa ripresa. Una vicenda che ricorda anche quanto possano essere pericolose le allergie alimentari e quanto sia fondamentale intervenire con la massima rapidità quando si manifestano reazioni di questo tipo.