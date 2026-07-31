Negli ultimi tempi, il trucco delle labbra sta vivendo una grande rivoluzione. Se fino a ieri la parola d’ordine era “precisione millimetrica” oggi la la tendenza prevede linee morbide e dall’effetto naturale, rimpolpate e un pizzico imprecise. Il beauty-trend si chiama Halo Lips e sta spopolando sui social e tra i vip.

Perché scegliere le Halo Lips e come realizzarle

Il trucco Halo lips è l’ideale per chi desidera avere labbra più piene senza ricorrere al filler,evitando un effetto poco naturale. Inoltre è perfetto per coloro che non riescono a essere super-precise con la matita labbra, ma non vogliono rinunciare a un trucco moderno.

Come realizzarle

Step 1: se avete labbra secche o desiderate preparatele realizzando un leggero scrub e subito dopo applicare un lip balm.

Step 2: applicato un velo di correttore nel contorno labbra.

Step 3: applicate una matita labbra abbastanza fredda e di un paio di toni più scura rispetto al vostro colore, sfumate con un pennellino a goccia oppure direttamente con il polpastrello delle dita, lasciando libero il centro della mucosa labiale.

Step 4: adesso applicate un pochino di cipria proprio sul contorno labbra per andare a fissare e a sfocare ulteriormente il contorno labbra.

Step 5: applicate nel centro delle labbra un rossetto più chiaro rosato oppure abbastanza caldo che potrete sfumare o tamponando con il polpastrello o con un pennello.

Step 6: per chi non ama l’effetto opaco, potete applicare un tocco di lucidalabbra, per un effetto luminoso rimpolpato e sexy.

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Il trucco di Dua Lipa con le Halo Lips

Dua Lipa mostra spesso un make-up essenziale, ma ben realizzato. Sulla pelle troviamo un fondotinta di media coprenza dal finish opaco, scaldato dal blush rosato in corrispondenza di gote e zigomi. Sul dorso del naso e ai lati sono state disegnate delle piccole lentiggini, che donano sempre un aspetto teen. Gli occhi sono stati intensificati con molto mascara nero applicato sia sulle ciglia superiori che inferiori e per uno sguardo più aperto e fresco è stata usata una matita avorio in corrispondenza della waterline. Come sempre, le labbra sono truccate con tecnica Halo Lips, con matita fredda che sborda dal contorno naturale e sulla mucosa troviamo invece un rossetto nude piuttosto caldo dal finish satinato.

Questo articolo, a firma della make-up artist Simona Toni, lo trovate anche sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola.

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