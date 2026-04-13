Scopriamo tutte le anticipazioni de I Cesaroni – Il ritorno, chi manca all’appello e quali nuovi interpreti entreranno a far parte di questa grande famiglia.

I Cesaroni – Il ritorno, anticipazioni: chi manca all’appello?

L’attesa è ormai finita. Una delle serie tv più amate della televisione italiana sta per tornare. Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “I Cesaroni – Il Ritorno”. Dopo oltre dieci anni dall’ultima puntata, ecco arrivare una nuova stagione pronta a conquistare ancora una volta il pubblico. La serie ripartirà da ciò che è accaduto ai protagonisti, ma le loro vite sono cambiate, i figli sono cresciuti e tante nuove avventure sono in attesa di essere affrontate.

Ma chi manca all’appello? Sicuramente non saranno presenti Elena Sofia Ricci, che interpretava Lucia, la compagna di Giulio, interpretato da Claudio Amendola, e Alessandra Mastronardi, che interpretava Eva, la figlia di Lucia. Le due donne non faranno parte del cast, così come Max Tortora, che aveva il ruolo dell’amico Ezio. L’attore ha spiegato che non ha potuto partecipare per motivi di lavoro, ma il suo personaggio non è stato tolto dalla sceneggiatura, per cui non si esclude del tutto un ritorno. L’assenza più pesante è sicuramente quella di Antonello Fassari, che interpretava Cesare, il fratello di Giulio. L’attore è scomparso lo scorso anno, lasciando un grande vuoto nei colleghi e nei fan della serie.

I Cesaroni – Il ritorno: tutte le anticipazioni della nuova stagione

Il protagonista di questa serie è sicuramente Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. La storia ruota intorno alla sua famiglia e alla sua bottiglieria alla Garbatella. Al fianco del famoso attore sono pronti a tornare Matteo Branciamore, che interpreta il figlio Marco, Niccolò Centioni, nel ruolo di Rudi, Federico Russo, nel ruolo di Mimmo, Ludovico Fremont, che interpreta il figlio di Ezio, Walter, Elda Alvigini, nel ruolo di Stefania, mamma di Walter. I nuovi volti che vedremo in questa stagione sono Marta Filippi, Ricky Memphis, Lucia Ocone e Andrea Arru. Ci sarà anche qualche bella sorpresa, come la partecipazione di Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.

Questa nuova stagione riparte dalla storica bottiglieria, in grave difficoltà economica, con il rischio di essere venduta all’asta. Intorno al protagonista, Giulio Cesaroni, ruoteranno diverse storie. Il figlio maggiore, Marco, è diventato un produttore musicale e ha costruito una nuova famiglia. La figlia avuta da Eva, Marta, tornerà da New York pronta a spezzare i nuovi equilibri. Il figlio più piccolo, Mimmo, è diventato grande e lavora come insegnante di sostegno nella storica scuola. Nuove dinamiche entreranno i gioco con l’arrivo dei nuovi personaggi ed è stato confermato che verranno affrontati anche argomenti profondi, senza perdere la leggerezza tipica della serie.