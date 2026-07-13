Nel mondo dello sport, dietro ogni successo c’è spesso una rete di persone che resta lontana dai riflettori ma svolge un ruolo fondamentale. Famiglia, amici e compagni di vita accompagnano gli atleti nei momenti più intensi della carriera, offrendo equilibrio e sostegno. È il caso di Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner, presenza discreta al suo fianco nelle sfide più importanti del tennis mondiale, mentre le recenti indiscrezioni sul loro rapporto hanno riportato l’attenzione anche sul tema del possibile matrimonio.

Oltre il campo: il valore delle persone che accompagnano i campioni

Dietro ogni grande vittoria sportiva non ci sono soltanto talento e risultati, ma anche sacrifici, disciplina e una dedizione quotidiana spesso vissuta lontano dai riflettori. Accanto agli atleti, infatti, esistono figure fondamentali che condividono il percorso fatto di successi, difficoltà e momenti decisivi, scegliendo quasi sempre la strada della riservatezza. Sono presenze importanti ma silenziose, capaci di offrire equilibrio senza mai cercare un ruolo da protagoniste. Anche il tennis, soprattutto durante gli appuntamenti più prestigiosi, racconta questa dimensione che va oltre il campo da gioco. Le grandi finali attirano l’attenzione non solo sulle prestazioni degli atleti, ma anche su ciò che li circonda: famiglie, allenatori e persone care che rappresentano un punto di riferimento nella loro vita. Dopo il nuovo trionfo di Jannik Sinner sull’erba londinese, lo sguardo del pubblico si è concentrato anche su Laila Hasanovic, la donna che da oltre un anno accompagna il campione italiano nei momenti più significativi della sua carriera.

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“Lo hanno già fatto”, l’indiscrezione su Sinner e la fidanzata lascia i fan senza parole

Jannik Sinner ha conquistato Wimbledon per il secondo anno consecutivo, superando in quattro set il tedesco Sascha Zverev. Sugli spalti del Centrale erano presenti le persone più vicine al numero uno del ranking ATP: il suo gruppo di lavoro, i genitori Siglinde e Hanspeter e anche Laila Hasanovic, ormai una presenza abituale nei tornei più importanti. La modella danese ha scelto fin dall’inizio di vivere la relazione con il tennista lontano dall’esposizione pubblica. Nonostante l’attenzione crescente dei media, entrambi hanno mantenuto un atteggiamento molto prudente, proteggendo la loro vita privata. Un approccio che rispecchia anche il modo di essere di Sinner, spesso descritto come un atleta concentrato sulla sostanza più che sull’apparenza. Come riportato da alcune analisi sulla coppia, i due sembrano aver costruito un vero e proprio “patto segreto” basato sulla discrezione e sulla volontà di preservare il loro rapporto.

Alla vigilia della finale di Wimbledon sono circolate alcune indiscrezioni dai media tedeschi secondo cui i due sarebbero già sposati. Le voci sono nate da alcuni elementi interpretati dai media, tra cui l’abito bianco scelto da Hasanovic durante il Festival di Cannes e la sua costante vicinanza al campione azzurro. Tuttavia, si tratta soltanto di ipotesi non confermate.

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Laila Hasanovic, dal mondo della moda alla vita con il numero uno del tennis

Nata a Copenaghen l’8 novembre 2000 e cresciuta a Svendborg, in Danimarca, Laila Hasanovic ha origini bosniache e ha iniziato il proprio percorso nel settore della moda nel 2019, partecipando a Miss Universo Danimarca. Quell’esperienza ha rappresentato il primo passo verso una carriera internazionale che l’ha portata a collaborare con importanti realtà del settore, tra cui Armani e Prada Beauty. Parallelamente all’attività di modella, Hasanovic ha sviluppato una presenza significativa sui social network, dove ha costruito una community di oltre 500mila follower, e ha intrapreso anche un percorso imprenditoriale con la creazione del brand NRD.55. Nel suo percorso personale ha inoltre trascorso un periodo negli Stati Uniti, in Kentucky, dove ha approfondito lo studio della scrittura creativa.

La relazione con Jannik Sinner è diventata pubblica nella primavera del 2025, quando i due sono stati fotografati insieme per la prima volta a Copenaghen. Per diversi mesi hanno preferito non commentare pubblicamente il loro rapporto, fino alla conferma arrivata dallo stesso tennista nell’estate dello stesso anno. Successivamente Hasanovic è stata vista sugli spalti durante gli US Open di New York e la loro storia ha trovato una conferma definitiva durante il torneo di Vienna, quando Sinner, dopo una vittoria, ha dedicato un ringraziamento alla fidanzata. Da quel momento Laila Hasanovic continua a essere al fianco del campione italiano nei momenti più importanti, mantenendo però lo stesso stile che ha caratterizzato il loro rapporto fin dall’inizio: presenza costante, ma senza clamore.