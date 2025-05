Vi ricordate della prima vincitrice in assoluto del Grande Fratello? Stiamo parlando di Cristina Plevani, che oggi ha 52 anni e lavora come istruttrice di fitness e non solo. Se volete sapere che fine ha fatto dopo la partecipazione al reality, vi sveliamo tutti i dettagli su vita privata, carriera e profili social.

Chi è Cristina Plevani

Nome e Cognome: Cristina Plevani

Data di nascita: 17 giugno 1972

Luogo di nascita: Iseo

Età: 52 anni

Altezza: 1 metro e 66 centimetri

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: personaggio televisivo e istruttrice FIN, di fitness e hydro bike

Fidanzato: Cristina è single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Cristina ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @cristinaplevani

Cristina Plevani età e biografia

Cristina Plevani ha avuto un’infanzia difficile perché a 11 anni, come riporta anche il sito di Mediaset Infinity, assiste a una sparatoria in cui viene ferito il padre. Cinque anni più tardi, invece, il papà viene arrestato e trascorre due anni in carcere.

Cristina ha rivelato di avere un bel ricordo di entrambi i genitori ed era molto legata a entrambi. Il papà muore nel 1994 in seguito a un incidente stradale, mentre perde la madre due anni dopo a causa di una malattia.

Ecco chi sono i genitori di Cristina Plevani. Ma quanti anni ha Cristina Plevani? Passiamo alla parte anagrafica sapendo che è nata il 17 giugno 1972 a Iseo e non ha fratello o sorelle. La sua altezza è di circa 1 metro e 66 centimetri, mentre il peso rimane sconosciuto. La sua età è di 52 anni.

Per quanto riguarda gli studi, sappiamo che dopo la scomparsa dei genitori lascia la facoltà di Psicologia che stava svolgendo a Padova. Dove vive? Cristina dovrebbe abitare ancora a Iseo.

Cos’è successo e che fine ha fatto Cristina Plevani del Grande Fratello oggi? Scendiamo nel dettaglio.

Vita privata

All’epoca del primo Grande Fratello in molti si chiedevano ‘chi è la fidanzata di Pietro Taricone al Grande Fratello?‘. Questo perché ha avuto una breve storia con Cristina Plevani dentro la casa più spiata d’Italia.

Nel 2004 partecipa a Uomini e Donne e il suo fidanzato, anche se per breve tempo, diventa il corteggiatore Mirko Vatteroni. Ma chi è il marito di Cristina del Grande Fratello?

Oggi afferma di non essere fidanzata ma single. Non ha un marito e non ha figli, infatti non si è mai sposata. A Verissimo ha dichiarato: “Sono fedele e non sono gelosa. Ho avuto qualche storia ma prendo sempre delle batoste“.

Dove seguire Cristina Plevani: Instagram e social

Purtroppo non è possibile rintracciare Cristina Plevani su tutti i social in quanto non è presente su alcuni di essi. Bisogna non considerare Twitter e TikTok.

L’ex vincitrice del GF, tuttavia, ha una pagina Facebook e anche un account su Instagram.

Quest’ultimo è seguito da centinaia di migliaia di follower e qui condivide le sue esperienze professionali ma anche momenti in cui si allena e si rilassa.

Che fine ha fatto Cristina Plevani del primo Grande Fratello? Andiamo a vedere la sua carriera e quanti soldi ha vinto Cristina Plevani al Grande Fratello.

Carriera

Cosa fa Cristina Plevani oggi? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro ripercorrendo la sua carriera, per lo meno i passaggi più importanti.

La carriera televisiva comincia nel 2000 quando prende parte alla prima edizione in Italia del Grande Fratello. Riesce a battere Salvo Veneziano e Pietro Taricone portandosi a casa il montepremi finale.

Da quel momento diventa ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo e intraprende un percorso come attrice di fotoromanzi per Grand Hotel. Non manca una conduzione radiofonica su RTL 102.5 e la partecipazione come inviata a Verissimo in occasione del Festival di Sanremo 2001.

Tre anni più tardi diventa tronista di Uomini e Donne per poi approdare in Reality Talk su Sky. Negli anni il pubblico ha potuto vederla in Mattino Cinque, Agorà, Pomeriggio Cinque e tante altre trasmissioni.

Ma cosa fa Cristina del Grande Fratello come lavoro oggi? Lavora come istruttrice FIN di primo e secondo livello, di fitness e hydro bike. Nel 2025 però torna in TV come concorrente de L’Isola dei Famosi.

Adesso che sappiamo dove lavora oggi Cristina Plevani, passiamo in rassegna più nel dettaglio i programmi di rilievo ai quali ha partecipato.

Programmi TV e radio

Dopo il Grande Fratello, che ha vinto, Cristina Plevani entra nel cast di Buona Domenica come ospite fissa.

Da qui in poi prosegue come inviata per Verissimo e tronista a Uomini e Donne. Non mancano ospitate a Mattino Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e TV Talk, tra gli altri.

Ha condotto anche dei programmi radio su RTL 102.5 e anche su LikeRadio e Music&Passion.

Grande Fratello

Cristina Plevani è conosciuta per essere la prima vincitrice nella storia della versione italiana del Grande Fratello.

Vi state chiedendo quando vinse Cristina Plevani? La sua partecipazione risale al 2000.

E, inoltre, sapete quanto vinse Cristina Plevani? Dopo essere rimasta cento giorni dentro la Casa ha ottenuto 250 milioni di lire (circa 130mila euro).

Buona Domenica

Che fine ha fatto Cristina Plevani del Grande Fratello dopo il reality? La vincitrice è stata notato da Mediaset.

Per tale ragione è stata ospite fissa per svariate edizione di Buona Domenica con la conduzione di Maurizio Costanzo.

Grand Hotel

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come attrice e modella nei fotoromanzi per Grand Hotel.

Tra le altre cose, nello stesso periodo, ha posato per la rivista Max.

Verissimo nel 2001

Dopo una serie di esperienze, l’ex vincitrice del GF viene scelta come inviata per il noto programma di Canale 5.

A Verissimo copre i servizi dedicati al Festival di Sanremo insieme a Enrico Silvestrin.

Uomini e Donne nel 2004

Nel 2004 Cristina Plevani viene scelta da Maria De Filippi come tronista ma rimane nel programma solo per sette puntate.

Si innamora del corteggiatore Mirko Vatteroni ma la storia finisce poche settimane dopo. Lei stessa ha raccontato di non averlo mai più visto o sentito.

Cristina Plevani a L Isola dei Famosi 2025

Cristina Plevani è stata annunciata in maniera ufficiale come naufraga de L’Isola dei Famosi 2025 a partire dalla prima settimana di maggio. Sul suo profilo Instagram troviamo il video di presentazione fatto per il reality:

“Ciao mi chiamo Cristina, ho 52 anni e vengo da Iseo. Sono la prima vincitrice del Grande Fratello. Parto per l’Isola un po’ per incoscienza, perché dopo 25 anni rimettersi in gioco risulta carino”.

Dopo aver spiegato il motivo per cui si è rimessa in gioco in TV, Cristina Plevani ha anche spiegato di cosa ha paura e chi le mancherà: “Non temo molto la fame, non soffro. Potrei soffrire il freddo di notte e i ragni. Mi mancherà tantissimo il mio cagnolino. Prima di partire mangerò una pizza“.

I concorrenti de L Isola dei Famosi 2025

Se non avete letto le notizie a partire dal mese di aprile 2025, di sicuro non sapete chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Vi presentiamo tutti i naufraghi:

Lorenzo Tano, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Cristina Plevani, Angelo Famao, Camila Giorgi, Mirko Frezza, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Samuele Bragelli (Spadino), Alessia Fabiani, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Chiara Balestreri, Dino Giarrusso, Antonella Mosetti, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Ibiza Altea.

Chi condurrà L’Isola dei Famosi 2025? Il pubblico assiste al debutto nel reality di Veronica Gentili, la quale sarà affiancata dall’inviato Pierpaolo Pretelli e dall’opinionista Simona Ventura.

Il percorso di Cristina a L Isola dei Famosi 2025

Il 7 maggio 2025 Cristina Plevani si getta dall’elicottero durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi diventando ufficialmente una concorrente in gara. Come andrà il suo percorso?

IN AGGIORNAMENTO