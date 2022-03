Isola dei Famosi, i nominati della puntata del 21 marzo 2022

I nominati de L’isola dei Famosi

È iniziata ieri l’avventura dei naufraghi della nuova edizione (la numero 16 per l’esattezza) de L’Isola dei Famosi. E, come ogni puntata che si rispetti non sono mancata le temutissime nomination! Ma chi sono i concorrenti finiti al televoto di questa settimana e che rischiano di abbandonare anzitempo l’Honduras?

La prima cosa da sapere è che, a parte le coppie che già conosciamo, nel corso della serata ogni partecipante ha avuto modo di essere affiancato da un collega. Quindi, di conseguenza, finire insieme ad esso tra i nominati, in tal caso. Radunati tutti in palapa, i concorrenti de L’Isola dei Famosi hanno ascoltato le indicazioni e via via richiamati in confessionale per fare il proprio nome, ovviamente già divisi in coppie. Ricordiamo che, esclusi da questa lista ci sono Roger Balduino e Jovana Djordjevic spediti a Playa Sgamada.

Così, a due a due hanno avuto modo di dare un assaggio di quelle che saranno le nomination da qui in avanti. Hanno dato quindi i primi giudizi sugli altri naufraghi, sebbene ci sia del tempo per potersi conoscere. Una scelta difficile, ma inevitabile, come ci ha insegnato l’Isola dei Famosi.

Al termine della puntata sono stati annunciati i nominati. Si tratta di un televoto tosto e interessante, che vede scontrarsi le coppie formate da: Antonio Zequila e Floriana Secondi, Ilona Staller e Marco Melandri e infine Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Chi volete eliminare e chi, invece, preferite resti in gioco a L’Isola dei Famosi? Diteci la vostra nei commenti!

