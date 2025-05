Tutto su Leonardo Brum, modello nato in Brasile e conosciuto in tutto il mondo

Leonardo Brum è nato in Brasile, oggi ha 34 anni ed è pronto a farsi conoscere in tutta Italia al grande pubblico. Se siete curiosi di scoprire su quali social potrete seguirlo e se ha già una fidanzata, vi consigliamo di proseguire la lettura.

Chi è Leonardo Brum

Nome e Cognome: Leonardo Brum

Data di nascita: 1991

Luogo di nascita: Rio De Janeiro (Brasile)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Professione: modello

Fidanzata: non sappiamo se è fidanzato

Tatuaggi: Leonardo ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @leonardobruum

Leonardo Brum età, altezza e biografia

Chi è Leonardo Brum e quanti anni ha il modello? Nasce a Rio De Janiero nel 1991 ma purtroppo non siamo a conoscenza ancora della sua data di nascita completa. In merito alle sue misure, sappiamo che ha un’altezza di 1 metro e 85 centimetri, mentre il peso è sconosciuto.

La sua famiglia non la espone spesso sui social anche se su Instagram lo vediamo a volte in compagnia della madre, del padre, del fratello minore e della nonna.

Anche se non conosciamo il suo percorso di studi, possiamo dire che da anni lavora come modello in giro per il mondo. Oggi ha un’età di 34 anni e dove abita? Vive anche a Milano.

Vita privata

Le informazioni in nostro possesso su Leonardo Brum non sono molte, purtroppo. Il modello sembra essere davvero attento a mantenere privata la sua vita e nemmeno sui social riusciamo a trovare informazioni.

Per tale ragione, non possiamo sapere se Leonardo è fidanzato oppure single. Senza ombra di dubbio in passato ha avuto almeno una fidanzata ma finché non lo racconterà lui stesso non potremo darvi i dettagli.

Oggi dobbiamo ipotizzare che sia single. Non dovrebbe avere figli.

Dove seguire Leonardo Brum: Instagram e social

Leonardo Brum non ha voluto crearsi un profilo per ogni tipo di social, di conseguenza non lo potrete trovare ovunque.

Non ha account su Twitter e Facebook, ma lo vediamo su TikTok. Il profilo, ad aprile 2025, non ha molti follower e non sembra venga utilizzato spesso.

Molto più attivo, invece, su Instagram dove notiamo vari video e diverse foto in cui mette in mostra anche il suo fisico.

Carriera

Della carriera di Leonardo Brum non abbiamo molte notizie ma sappiamo con certezza che lavora come modello in tutto il mondo.

Le agenzie che lo seguono hanno sede a New York, Amburgo e San Paolo. Oggi vive a Milano.

Nel 2025 entra nel cast de L’Isola dei Famosi e questo segna la sua prima apparizione televisiva importante come protagonista.

Leonardo Brum a L Isola dei Famosi 2025

Dopo una lunga attesa torna su Canale 5 L’Isola dei Famosi, per la precisione mercoledì 7 maggio 2025.

Il primo ad annunciare Leonardo Brum come concorrente del reality è stato, in anteprima, Davide Maggio e solo in un secondo momento è arrivata la conferma ufficiale.

Continuiamo con il resto di concorrenti…

I concorrenti de L Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 ha un totale di venti concorrenti e tutti loro dovranno convivere nello stesso posto per diverse settimane. Qui di seguito la lista dei naufraghi:

Lorenzo Tano, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Cristina Plevani, Angelo Famao, Camila Giorgi, Mirko Frezza, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Samuele Bragelli (Spadino), Alessia Fabiani, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Chiara Balestreri, Dino Giarrusso, Antonella Mosetti, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Ibiza Altea.

Alla conduzione vedremo Veronica Gentili mentre come opinionista unica ci sarà Simona Ventura. L’inviato sarà Pierpaolo Pretelli.

Il percorso di Leonardo a L Isola dei Famosi 2025

A L’Isola dei Famosi vediamo arrivare anche Leonardo Brum, modello che cercherà di conquistare la finale del reality.

Come se la caverà in questa avventura e lotta per la sopravvivenza? Seguiteci per non perdere passo passo il suo percorso.

IN GGIORNAMENTO