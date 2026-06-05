La vacanza italiana di LeBron James a Capri ha rapidamente attirato l’attenzione internazionale dopo la diffusione di un video in cui il campione NBA gioca a golf sul ponte del suo yacht, con i Faraglioni sullo sfondo. L’episodio ha trasformato un semplice momento di svago in un caso virale, tra spettacolarità, curiosità e dibattito sui social.

LeBron James a Capri: golf sullo yacht e palline in mare davanti ai Faraglioni

LeBron James, dopo aver concluso la stagione NBA, ha scelto l’Italia per il suo periodo di pausa, trascorrendo alcuni giorni a Capri insieme alla famiglia a bordo di uno yacht. La sua presenza sull’isola è stata documentata attraverso diversi contenuti condivisi sui social, tra cui un video diventato rapidamente virale. In particolare, come riportato da diverse fonti, “La star del basket ha pubblicato un video sui social mentre gioca a golf sul suo yacht davanti ai Faraglioni dell’isola di Capri”, trasformando un momento privato in un fenomeno mediatico globale.

LeBron James a Capri: il video mentre gioca a golf davanti ai Faraglioni

Il contenuto più discusso riguarda LeBron mentre si cimenta con il golf direttamente sul ponte dell’imbarcazione, con lo sfondo iconico dei Faraglioni di Capri. Nel video si vede la pallina colpita che vola fuori dall’inquadratura, con l’impressione che finisca in mare. Accanto al tappetino verde e alla mazza, compare anche una cesta piena di palline, dettaglio che ha acceso la curiosità del pubblico. Proprio su questo punto si è sviluppata un’ulteriore discussione: alcune fonti e commenti social hanno evidenziato che potrebbero trattarsi di palline specifiche per l’allenamento in mare, incluse versioni biodegradabili realizzate in materiali naturali come il mais, pensate per dissolversi senza impatto ambientale e ridurre il problema del recupero in acqua. Questo elemento ha alimentato sia curiosità sia dibattito sull’effettivo impatto della scena.

LeBron casually golfing off the coast of Italy while Kendrick Lamar plays in the background pic.twitter.com/dbKc4tu59X — NBARetweet (@RTNBA) June 3, 2026

LeBron James e il dibattito ambientale: la posizione di Legambiente Campania

Durante il soggiorno, il campione non si è limitato alla vita sullo yacht: ha visitato luoghi simbolici dell’isola come La Fontelina, la piazzetta e le vie dello shopping, vivendo anche momenti più quotidiani come una passeggiata o un gelato tra i turisti. Capri si conferma così una destinazione abituale per grandi nomi dello sport mondiale, accanto a leggende NBA come Michael Jordan e Magic Johnson. Tuttavia, la scena del golf davanti ai Faraglioni ha sollevato anche critiche legate alla tutela ambientale: il gesto è stato interpretato da alcuni come poco rispettoso di un ecosistema fragile, con richieste di maggiore regolamentazione dell’area marina.

Sull’accaduto si è espressa anche Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, sottolineando le criticità ambientali legate alla scena diventata virale. Nel suo intervento, riportato da Il Mattino, ha dichiarato: “Una buca di troppo, ci verrebbe da dire. Sicuramente la scena di un campione internazionale che gioca a golf davanti ai Faraglioni farà sorridere o meravigliare in tanti ma che pone una riflessione per chi come noi da anni chiediamo che a Capri venga istituita un’Area Marina Protetta, perché un luogo così fragile non può restare senza regole e dove tutto diventa possibile“.

Sullo sfondo resta anche la dimensione personale del viaggio, che si intreccia con il futuro sportivo di James, ancora incerto tra possibile ritiro o prosecuzione della carriera.