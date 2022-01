1 I progetti di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

È iniziata tra alti e bassi, come sappiamo, la relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 infatti hanno vissuto momenti non semplici e a un tratto era sembrato che il nuotatore fosse deciso a interrompere ogni tipo di rapporto con la Principessa. A un tratto però le cose sono cambiate e tra i due è scoppiata una travolgente passione e un bellissimo amore che ha emozionato il pubblico da casa e il web. Lulù e Manuel infatti si sono mostrati affiatati, complici e innamorati, ed entrambi hanno manifestato la voglia di continuare a viversi anche dopo la fine del reality. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Ieri sera infatti in casa i concorrenti hanno messo in scena Romeo e Giulietta, con i ruoli dei due protagonisti assegnati ad Alessandro Basciano e a Sophie Codegoni. A risentirsi dell’accaduto è stata proprio Lulù Selassiè, che sfogandosi con Manuel ha fatto intendere che entrambi sono stati scartati per i ruoli per via della condizione di Bortuzzo. Durante il suo discorso però la Principessa ha pronunciato un frase che ha letteralmente scatenato il web. Pare infatti che tra i loro progetti futuri Lulù e Manuel stiano tenendo in considerazione anche il matrimonio! La Selassié ha infatti esclamato che lei e Bortuzzo hanno intenzione di sposarsi e naturalmente sui social gli utenti sono letteralmente impazziti. Queste le parole di Lucrezia:

“Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”.

Senza dubbio dunque anche dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ci continueranno a regalare grandi emozioni. Nel mentre solo qualche giorno fa proprio la Principessa ha svelato quando il nuotatore lascerà la casa. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.