Le Maldive sono uno di quei viaggi che, appena lo nomini, fanno pensare subito a resort di lusso, overwater villa e vacanze da cartolina. Ma Elisa e Raffaele di Un amico in Valigia (Instagram), da sempre volevano un altro tipo di esperienza e fin dall’inizio hanno scelto volontariamente di non soggiornare in un resort.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Mattiuzzo e Raffaele | esperienze e viaggi con bambini (@un_amico_in_valigia)

Maldive, i consigli per viaggiare con i bimbi e viverle davvero

Per entrare in contatto con il luogo, con la sua cultura e con le persone che lo abitano, Elisa e Raffaele hanno scelto di programmare il loro viaggio alle Maldive, con le loro due bambine, prenotando una guest house su un’isola locale e «ancora oggi pensiamo sia stata una delle scelte migliori che potessimo fare», confessano nella loro rubrica su Novella 2000. L’hotel era semplice, senza lussi, ma curatissimo e davvero pulito. La camera era spaziosa, con un lettino per India e una culletta con zanzariera per Minerva, che all’epoca aveva sei mesi.

Per scoprire tutto l’itinerario e i consigli per fare un viaggio alle Maldive lontano dai luoghi più gettonati, ma vicino alla natura del luogo, trovate l’articolo completo sul numero di Novella 2000 in edicola dall’8 luglio.

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