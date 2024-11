Ludovica Frasca, conduttrice e influencer, è stata Velina a Striscia la Notizia. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a Miss Italia, a soli 19 anni, e ha condotto Paperissima Sprint, per poi dedicarsi alla recitazione. Continuate a leggere per scoprire tutto su età, altezza, vita privata, Instagram e molto altro ancora.

Chi è Ludovica Frasca

Nome e Cognome: Ludovica Frasca

Data di nascita: 15 novembre 1992

Luogo di nascita: Napoli

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: ex velina, attrice e conduttrice

Ex marito: Ludovica è stata sposata con Frank Faircy

Fidanzato: sembrerebbe fidanzata, ma non si conosce il nome del compagno

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Ludovica non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ludovicamf

Ludovica Frasca età, altezza e biografia

Se già la conoscete non avrete bisogno di sapere le informazioni che vi stiamo per are, ma se è la prima volta che sentite il suo nome allora continuate a leggere perché vi stiamo per svelare chi è e quanti anni ha Ludovica Frasca.

L’ex Velina è nata a Napoli il 15 novembre 1992, di conseguenza la sua età è di 31 anni. Il suo peso è di circa 70 chili, mentre l’altezza di 1 metro e 75 centimetri.

Ma chi è la mamma di Ludovica Frasca? La madre è la conduttrice Feliciana Iaccio, mentre del padre non sappiamo il nome. La loro figlia oggi ha seguito le sue passioni e si è affermata come conduttrice, attrice e influencer.

Ora che sappiamo qualcosa in più dei suoi genitori, possiamo passare al percorso di studi. Ha frequentato il liceo classico per poi passare alla Facoltà di Giurisprudenza. Oggi dove abita? Vive e lavora a Milano.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Luca Bizzarri? Ad oggi l’attore non ha né moglie né figli, ma nel 2015 ha avuto una relazione con Ludovica Frasca.

Dopo Luca Bizzarri, Ludovica ha avuto un nuovo fidanzato con il quale ha celebrato anche il matrimonio. Stiamo parlando di Frank Faircy, con il quale le nozze sono naufragate nell’agosto del 2022. Lei e il marito non hanno avuto figli.

Oggi Ludovica Frasca è fidanzata o single? Stando ad alcune voci di corridoio sulla sua vita privata avrebbe un nuovo fidanzato ma la sua identità non è stata rivelata.

Dove seguire Ludovica Frasca: Instagram e social

Ludovica Frasca è molto attiva sui social e di conseguenza è molto semplice poterla seguire.

Notiamo che ha un account su TikTok, che non aggiorna molto spesso, e Twitter. Possiede anche una pagina Facebook seguita da quale migliaio di fan, ma sicuramente il profilo principale è quello di Instagram.

Qui infatti pubblica diverse foto riguardanti la sua vita privata, le uscite con gli amici e gli ultimi impegni lavorativi della sua carriera.

Carriera

Ludovica Frasca si fa conoscere nel mondo dello spettacolo per la sua partecipazione a Miss Italia quando ha solo 19 anni. Dopo essersi diplomata al liceo classico ed essersi iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, dunque, decide di cambiare strada e tentare la strada della televisione.

Nel 2013 viene scelta come Velina per Striscia la Notizia e nello stesso anno conduce Paperissima Sprint. Quattro anni più tardi, accanto a Simone Rugiati, la vediamo in Street Food Italia per poi essere ospite di programmi come Pomeriggio Cinque.

In televisione ha recitato in fiction di successo come Svegliati amore mio e La fuggitiva, mentre al cinema l’abbiamo vista in Athena Saves Christmas, Mafia Wars, American Sparks e Deep Six.

Le sue esperienze lavorative, però, continuano anche in radio su Radio 105 e Radio Deejay. Inoltre, nel 2020 appare nel video musicale della canzone Che poi di Carl Brave. A partire dal 2024 entra nel cast de La Talpa in qualità di concorrente.

Film e fiction

Tra le fiction nelle quali abbiamo potuto gustarci le interpretazioni di Ludovica Frasca possiamo citare La fuggitiva e Svegliati amore mio.

L’attrice è attiva anche al cinema dove ha recitato nei film Athena saves Christmas (2023) e Deep Six (2022).

Svegliati amore mio

Nel 2021 Ludovica Frasca ottiene un ruolo nella fiction di Canale 5 Svegliati amore mio, recitando accanto a Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca.

All’interno della miniserie veste i panni di Ginevra.

Programmi televisivi

Sono diversi i programmi televisivi nei quali compare anche Ludovica Frasca. Possiamo infatti ricordare Striscia la Notizia dal 2013 al 2016 come Velina, ma anche le sue conduzione di Street Food Battle e Hit on Ice.

Qui di seguito possiamo dare un’occhiata più approfondita alle sue esperienze in TV.

Miss Italia

Tra il 2011 e il 2012, quando ha 19 anni, si iscrive a Miss Italia e riesce ad arrivare tra le prime cento finaliste.

All’epoca aveva detto di aver voluto partecipare al concorso di bellezza per gioco, ma col tempo era diventato un viaggio molto interessante.

Striscia la Notizia

Se vi state chiedendo chi è stata la prima Velina, la risposta non è Ludovica Frasca in quanto ha ricoperto tale ruolo dal 2013 al 2016, ovvero fino a quando cambiate le Veline.

La carriera di Ludovica Frasca nel mondo della televisione ha inizio nel momento in cui diventa una Velina di Striscia la Notizia.

Qui collabora accanto ai vari conduttori che si susseguono e alla collega Irene Cioni.

Paperissima Sprint

A seguito del successo regalatole da Striscia la Notizia, quindi, Ludovica Frasca ha condotto anche Paperissima Sprint insieme alla collega Irene Cioni.

La oggi ex Velina, però, ha preso parte anche a un altro importante programma Mediaset nelle vesti di opinionista.

Pomeriggio Cinque

Ludovica Frasca è stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque accanto a Myrta Merlino.

Possiamo, per esempio, ricordare il suo intervento nella puntata del 21 dicembre 2023 all’interno della quale si affrontava “l’errore di comunicazione” di Chiara Ferragni.

Ludovica Frasca a La Talpa

Così come tutti gli altri concorrenti de La Talpa, anche Ludovica Frasca ha registrato un video presentazione per raccontarsi e parlare di sé. Sul sito di Mediaset Infinity, infatti, ammette di aver voluto partecipare al programma perché “mi piaceva molto da piccolina” e ha colto l’occasione.

La sua più grande paura è quella di non essere amata, ma anche gli animali come i ragni. Afferma di essere molto brava a mantenere un segreto, ma poi precisa: “Ma secondo voi, con questa faccia angelica e gli occhi che parlano… Verrei sgamata subito“.

Chi sarà la talpa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate. Passiamo, ora, ai concorrenti.

I concorrenti de La Talpa

Dal 5 novembre 2024 il pubblico ha l’occasione di poter gustarsi le avventure dei concorrenti de La Talpa. Ma chi sono i partecipanti? Qui di seguito la lista completa:

Alessandro Egger, Gilles Rocca, Veronica Peparini, Marco Melandri, Orian Ichaki, Andreas Muller, Andrea Preti, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca e Marina La Rosa.

Alla conduzione invece troviamo Diletta Leotta, la quale prende le redini de La Talpa a distanza di diversi anni dalla versione di Paola Perego.

Il percorso di Ludovica a La Talpa

Ludovica Frasca si immerge in questa nuova avventura a partire da martedì 5 novembre 2024 e infatti il suo percorso deve ancora svilupparsi al meglio. Come al solito, vi terremo aggiornati sulle sue prossime mosse. Sarà lei la Talpa?

IN AGGIORNAMENTO