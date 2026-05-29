E’ bastata solamente una foto per riaccendere i riflettori su Marracash ed Elena D’Amario. Tra il rapper e la ballerina e giudice di “Amici” c’è qualcosa? I due si stanno frequentando? Il gossip impazza e i fan non stanno più nella pelle. Vediamo cosa c’è di vero.

Elena D’Amario a vedere il documentario di Marracash

A inizio anno, come magari ricorderete, c’erano state diverse indiscrezioni su una possibile frequentazione tra il rapper Marracash e la ballerina e giudice di “Amici” Elena D’Amario. Alcuni indizi social avevano infatti fatto ipotizzare che i due avessero fatto un viaggio insieme alle Maldive. Nessuno scatto insieme ma alcuni like reciprochi avevano, come sempre accade, subito acceso il gossip. Ora, a distanza di qualche mese ci risiamo. La D’Amario, infatti, è andata a vedere il documentario di Fabio Bartolo Rizzo, ovvero di Marracash e, subito dopo, ha postato una storia su Instagram taggando il rapper. Il gesto è bastato per fa impazzire il web. Ma, ci sarà davvero del tenero tra i due?

Marracash ed Elena D’Amario stanno insieme? I social fremono

Lo sappiamo bene, a oggi basta anche solo un semplice like sui social per far esplodere il gossip. Elena D’Amario, come visto, è andata a vedere il documentario di Marracash, taggando poi il rapper in una storia. Tutto ciò è bastato per riaccendere il tormentone: Marracash ed Elena D’Amario stanno insieme? Non si sa, al momento non ci sono né foto né avvistamenti dei due insieme e in atteggiamenti inequivocabili, quindi per il momento resta solo un’indiscrezione priva di riscontri oggettivi anche perché alla fine un like, un tag, lasciano comunque il tempo che trovano. Quello che sappiamo è che la ballerina e coreografa ha da poco messo fine alla sua relazione col collega Andrea Condorelli. Marracash, invece, dopo la fine della storia con Elodie ha mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata.

Marracash ed Elena D’Amario: potrebbero essere la coppia dell’estate 2026?

I fan fremono ma, come detto, al momento non sembra esserci nulla tra Marracash ed Elena D’Amario, nonostante i rumors sia di inizio anno sia delle ultime ore. Sia il rapper che la ballerina sono anche molto riservati, quindi difficilmente lasceranno dichiarazioni in merito, almeno per il momento. Quello che è certo è che in teoria potrebbero essere la coppia dell’estate 2026, in grado di far sognare i tanti fan di entrambi. Ma, per ora, resta, appunto, solo un sogno per i fan. Staremo a vedere se nelle prossime settimane ci sarà qualche news in più o qualche altro gesto social da parte di uno o dell’altro per capire se davvero possa esserci del tenero.