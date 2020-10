1 A seguito dei recenti scontri con alcuni Vipponi e a seguito delle tensioni, Matilde Brandi scrive una lettera ai concorrenti del GF Vip

Sono giornate particolare le ultime per Matilde Brandi. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 infatti in queste ore è stata protagonista di diversi scontri che hanno infiammato il web. Dopo un duro faccia a faccia con Maria Teresa Ruta, che è andato avanti per giorni, la ballerina ha anche battibeccato con Tommaso Zorzi, che l’ha accusata di essere falsa e poco limpida. Come se non bastasse attualmente la Brandi è tra i nominati della settimana, e si sta scontrando al televoto con Stefania Orlando e con Guenda Goria. Per questo motivo, a seguito delle liti con alcuni inquilini della casa, e a seguito delle numerosi tensioni, Matilde ha deciso di compiere un gesto inaspettato, deponendo così l’ascia da guerra.

Matilde Brandi ha infatti deciso di scrivere una lunga lettera per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, esprimendo tutte le sue emozioni. Se inizialmente i pensieri della ballerina sono stati privati, ad un certo punto Dayane Mello si è avvicinata a Matilde, chiedendole di leggerle alcuni estratti della lettera. A quel punto, visibilmente emozionata, la Brandi ha letto i pensieri scritti per la stessa Mello, per Adua Del Vesco, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Queste le sue parole in merito:

“Dayane, sei una ragazza speciale e generosa, hai capito perfettamente cosa intendo per amicizia. Un’amica la difendi nel bene e nel male. Per Adua ho tirato fuori il mio lato aggressivo ma ho visto in lei il suo lato dolce e nessuno può lapidare una persona senza conoscerlo. Elisabetta sei l’amica che chiamerò ogni sera, anche se la vita ti ha dato tanto ti ha tolto anche tanto. Mentre tu Andrea, la nostra complicità ci sostiene sempre”.

Tuttavia a quel punto ad interrompere la lettura della lettera di Matilde Brandi è stato Pierpaolo Pretelli, che ha invitato la ballerina a salutare i coinquilini del Cucurio dalla finestra della cucina. Nel mentre sul web alcuni utenti hanno ipotizzato che tuttavia la Brandi non abbia parlato di tutti gli inquilini della casa. Scopriamo di più in merito.