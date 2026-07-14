Secondo un’indiscrezione Mbappé e l’attrice Ester Exposito si starebbero frequentando.

La vita privata di Kylian Mbappé continua ad alimentare curiosità quasi quanto le sue imprese sul campo. L’attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese, impegnato anche ai Mondiali 2026, è da sempre molto riservato quando si parla di sentimenti. E proprio questo riserbo ha contribuito a rendere ancora più insistenti le indiscrezioni che, da tempo, lo accostano all’attrice spagnola Ester Expósito. Negli ultimi mesi il loro nome è comparso più volte sulle pagine di gossip internazionali, ma nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente una relazione. Nonostante questo, i rumor continuano a rincorrersi, trasformando la presunta coppia in una delle più chiacchierate del momento.

Mbappé protegge la sua vita privata

A differenza di molti altri campioni dello sport, Mbappé ha sempre scelto di tenere lontana dai riflettori la propria vita sentimentale. Il calciatore francese utilizza i social quasi esclusivamente per raccontare la sua carriera, evitando di condividere dettagli personali o fotografie che possano alimentare il gossip. Questa discrezione ha inevitabilmente lasciato spazio alle speculazioni.

Ogni apparizione pubblica, ogni presunto avvistamento o semplice indiscrezione viene rapidamente rilanciata sul web, anche in assenza di conferme ufficiali. Proprio per questo motivo, la presunta relazione con Ester Expósito continua a essere oggetto di attenzione, senza che siano mai arrivate dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Ester Exposito: chi è?

Classe 2000, Ester Expósito è una delle attrici spagnole più conosciute degli ultimi anni. Ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo di Carla Rosón nella serie Netflix Élite, diventando rapidamente uno dei volti più popolari della piattaforma. La sua carriera, però, era iniziata già da bambina, quando aveva intrapreso gli studi di recitazione e coltivato anche la passione per la danza. Dopo il successo della serie televisiva, ha lavorato in numerose produzioni cinematografiche e televisive, partecipando anche ai Festival del Cinema di Venezia e Cannes.

Parallelamente ha costruito una brillante carriera nel mondo della moda, collaborando con marchi internazionali come Ralph Lauren e Bulgari. Anche sui social è una vera star: il suo profilo Instagram conta oltre 24 milioni di follower, ai quali si aggiungono più di un milione di utenti su TikTok.

Nonostante le continue indiscrezioni, al momento non esistono conferme ufficiali che attestino una relazione tra Kylian Mbappé ed Ester Expósito. Nel corso del tempo i due sono stati più volte accostati dal gossip internazionale, ma né il calciatore né l’attrice hanno mai commentato pubblicamente le voci sul loro conto. Di conseguenza, la loro presunta storia d’amore resta, almeno per ora, soltanto un’ipotesi alimentata dalle indiscrezioni e dall’interesse dei fan. In attesa di eventuali conferme, Mbappé continua a concentrarsi sugli impegni sportivi con la Francia, mentre Ester Expósito prosegue la propria carriera tra cinema, televisione e moda, mantenendo entrambi il massimo riserbo sulla propria vita privata.