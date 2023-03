NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

La reazione di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli in questi giorni sta vivendo diversi up & down, dovuti all’espulsione di Daniele Dal Moro dalla Casa del GF Vip 7. Una scelta inaspettata per lei e per i suoi compagni, soprattutto perché non è riuscita a salutare il bel veneto. Ci teneva particolarmente.

Così ha pensato di scrivergli una lettera, che proprio Daniele ha condiviso sui social. Un qualcosa che ha fatto esplodere di gioia i fan, felicissimi di sapere che anche lui la pensa. Ma il gesto più atteso è arrivato ieri. Questo perché Dal Moro dopo qualche giorno dalla sua uscita ha iniziato a seguire Oriana Marzoli. Ecco qui lo screen…

Il segui di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli

Chiaramente Oriana Marzoli non poteva essere al corrente di ciò, dato che si trova al Grande Fratello Vip. Ma c’è chi ha pensato bene di informarla. Una ragazza si è appostata fuori dalla Casa e ha iniziato a urlare “Oriana, Daniele ti segue!”.

La Marzoli si trovava lì in veranda a fumare una sigaretta e scambiare quattro chiacchiere con Luca Onestini e Andrea Maestrelli. Appresa la notizia, però, è esplosa di gioia, come mostrato dal video sottostante: “Grazie grazie grazie. Dani ti mando un bacio”. Oriana Marzoli ha ringraziato e si è detta felicissima di questo gesto da parte di Daniele Dal Moro. Anche se ha precisato che, per quanto sia felice che lui la segua su Instagram, chiaramente si augura anche che guardi in TV.

Ad arrivare poco dopo Alberto De Pisis: “Hai visto che servono gli appelli?”, con Oriana Marzoli che ha ribattuto: “Amo, meno male che me l’hai detto. Sì, perché ieri lui (Alberto) mi ha suggerito di dire alle telecamere di avere notizie”, ha svelato la vippona rivolgendosi a Luca.

Una ragazza urla “Oriana, Daniele ti segue!!!”



E lei che esplode in una gioia incontenibile ❤️

(Stranamente zero censura!!) (1 parte) #GFvip #oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/e1SFus5XV6 — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) March 19, 2023

Evidentemente questo appello è servito a qualcosa, dato che Oriana Marzoli è a conoscenza del pensiero costante di Daniele Dal Moro nei suoi confronti. La notizia ha tranquillizzato parecchio Oriana, che ha tirato un sospiro di sollievo. Chiaramente ora dovrà attendere qualche giorno prima di rivedere il ragazzo e poi potranno dare il via alla loro conoscenza fuori dalle telecamere.

Come vediamo dai video successivi, Oriana Marzoli è andata poi a raccontare tutto anche all’amica Micol Incorvaia.