Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente con la sua bicicletta. Il pedone investito è morto.

Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana che ha coinvolto Paolo Belli. Il cantante e conduttore televisivo, 64 anni, stava percorrendo in bicicletta una strada tra Correggio e Campagnola quando si è scontrato con un pedone. L’uomo investito, Alessandro Magnani, 41 anni, è morto dopo oltre ventiquattr’ore di ricovero in ospedale. La vicenda ha profondamente scosso anche lo stesso Belli, che fin dai primi istanti ha chiesto con insistenza notizie sulle condizioni del ferito.

Incidente Paolo Belli: lo scontro e il ricovero d’urgenza

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì in via Picenardi. Alessandro Magnani, residente a Canolo di Correggio, stava tornando a piedi verso la propria auto dopo aver effettuato una consegna di notifiche per conto della società per cui lavorava. In quel momento è stato urtato dalla bicicletta guidata da Paolo Belli. Le condizioni del 41enne sono apparse subito gravissime.

I soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Alessandro Magnani è morto nel tardo pomeriggio di martedì. Paolo Belli, invece, ha riportato soltanto lievi conseguenze fisiche ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Guastalla soprattutto per accertamenti e per il forte stato di shock.

Il dolore di Paolo Belli e le indagini sulle cause

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Paolo Belli sarebbe rimasto profondamente colpito da quanto accaduto. In attesa dei soccorsi continuava a chiedere ai sanitari informazioni sulle condizioni del ferito, ripetendo: “Fatemi sapere come sta quell’uomo“. Anche dopo essere stato dimesso dall’ospedale avrebbe continuato a cercare aggiornamenti sul suo stato di salute.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Una delle ipotesi è che Alessandro Magnani abbia riportato un trauma cranico in seguito alla caduta provocata dall’urto. Gli investigatori stanno però valutando anche un’altra possibilità: il 41enne potrebbe essere stato colto da un malore improvviso pochi istanti prima dell’impatto, circostanza che potrebbe spiegare sia la mancata reazione all’arrivo della bicicletta sia l’assenza di movimenti istintivi per proteggersi durante la caduta. Un elemento che gli inquirenti stanno prendendo in considerazione è anche il fatto che Paolo Belli, secondo le prime ricostruzioni, procedesse a velocità contenuta.

Alessandro Magnani era figlio unico e viveva con la madre a Reggio Emilia. Oltre al lavoro come addetto alle notifiche, era molto conosciuto nella Bassa Reggiana per la sua passione per la pallavolo, disciplina nella quale aveva ricoperto anche il ruolo di allenatore in diverse società sportive del territorio.