Chi è Paolo Conticini? Età, altezza, moglie, figli, film e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Paolo Conticini, dal chi è, all’età, all’altezza, alla moglie, ai figli, ai film, a dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Paolo Conticini?

Nome e Cognome: Paolo Conticini

Data di nascita: 10 gennaio 1969

Luogo di Nascita: Pisa

Età: 51 anni

Altezza: 1,82 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attore

Fidanzato: Paolo è sposato con Giada Parra

Figli: Paolo ha un figlio

Tatuaggi: Paolo non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @paoloconticini

Biografia, età, altezza, moglie e figli

Paolo Conticini nasce a Pisa il 10 gennaio del 1969. La sua età è dunque di 51 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,82 m. Della sua vita privata sappiamo che l’attore ha un fratello di nome Stefano a cui è molto legato, e che sua madre e suo padre lavorano rispettivamente come dipendente comunale e imbianchino. Fin da ragazzino Paolo si appassiona alla recitazione e sogna di diventare un fuoriclasse in questo settore. Tuttavia proprio i suoi genitori inizialmente cercano di contrastare questo suo desiderio, non vedendo di buon occhio il mondo dello spettacolo. Ciò nonostante Conticini continua imperterrito per la sua strada, e inizia così a prendere parte ad alcuni concorsi di bellezza, dove viene immediatamente notato per il suo aspetto.

In molti si chiedono anche se Paolo Conticini abbia una moglie. La risposta è sì! L’attore è sposato con l’ex modella Giada Parra. I due stanno insieme da oltre 20 anni e ad oggi sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Conticini e sua moglie si sono uniti in matrimonio nel 2013, tuttavia dal loro amore non sono nati figli. Paolo e Giada però non escludono un giorno di mettere al mondo un bambino. Ciò nonostante Paolo Conticini è già padre. Suo figlio, nato da una precedente relazione è lontano dal mondo dello spettacolo.

Proprio Conticini è stato il protagonista di una bellissima intervista per Novella 2000, durante la quale ha parlato del periodo di quarantena, trascorso con sua moglie Giada. Quando però è iniziato il lockdown l’attore stava portando in giro per l’Italia il musical The Full Monty, che naturalmente è stato messo in pausa. Questo il racconto di Paolo:

“Mancavano una decina di date alla conclusione della tournée del musical The Full Monty quando il premier Conte ha annunciato la chiusura, io avevo qualche giorno di riposo. Così al danno di non poter tornare in scena, si è aggiunta la beffa di non aver potuto salutare i colleghi. Ho avuto molta paura di ammalarmi. La nostra tournée era passata per Milano, poi Parma, Cremona, Bergamo, Brescia, tutte le città più devastate dal virus. Ho baciato e abbracciato centinaia di persone. Ho passato un periodo complicato, sono ipocondriaco.”

Ma come sono andati i primi giorni di quarantena per Paolo Conticini e sua moglie Giada? Ecco cosa svela lui:

“Quando ci hanno detto che non saremmo più andati in scena ero a Roma. Sono rimasto in casa una decina di giorni solo, prima di tornare a Pisa. Arrivato lì, da mia moglie, i primi giorni sono stati particolari. Giada aveva lavorato fino a pochi giorni prima, era entrata in contatto con persone di Milano. Anche lei poi era rimasta sola in casa. Quando ci siamo salutati ci siamo guardati con sospetto. La sera a letto ognuno si girava dall’altra parte. Dopo qualche giorno la tensione si è allentata”.

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e i film di Paolo Conticini.

Paolo Conticini carriera e film

Dopo aver debuttato come modello, la carriera di Paolo Conticini inizia ufficialmente quando l’attore incontra per la prima volta Christian De Sica a 23 anni. Da quel momento comincia a lavorare con lui, arrivando sia in tv che sul grande schermo. Ottiene così il ruolo del commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della fiction tv Provaci ancora prof!, al fianco di Veronica Pivetti. Nel 2008 e nel 2009 Paolo presenta lo Zecchino d’Oro con Veronica Maya, mentre due anni più tardi è nel cast della miniserie tv Come un delfino con Raoul Bova ed è tra i protagonisti della settima e ottava stagione di Un medico in famiglia. Nello stesso anno entra a far parte del cast di Lasciami cantare!, per poi approdare nella fiction televisiva Anna e i Cinque 2 con Sabrina Ferilli.

E ancora la carriera di Conticini prosegue quando nel 2012 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show, dove conquista il cuore del pubblico. A novembre dello stesso anno presenta ancora una volta lo Zecchino d’Oro insieme a Veronica Maya.

Tra i film più celebri di Paolo Conticini troviamo Uomini uomini uomini, che segna il suo debutto cinematografico, Vacanze di Natale ’95, Vacanze di Natale 2000 e Matrimonio Al Sud. Come se non bastasse prende parte a diversi cinepanettoni, tra i quali Natale Sul Nilo, Natale In India, Natale sul Rio, Natale al Sud e tanti altri.

A settembre 2020 arriva per Conticini una nuova opportunità televisiva: Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle 2020

Il 19 settembre parte su Rai 1 Ballando con le Stelle 2020. Dopo lo slittamento del talent show di Milly Carlucci a causa della pandemia, tutto è pronto per la messa in onda del programma. 13 sono i concorrenti che si mettono alla prova e tra essi c’è anche Paolo Conticini. L’attore per la prima volta scende in pista e al suo fianco ci sarà la maestra professionista Veera Kinnunen.

Tuttavia a poche ore della messa in onda è accaduto qualcosa che ha messo a rischio la partenza del programma e la partecipazione dello stesso Conticini. Paolo si è dovuto infatti sottoporre al tampone e l’esito è stato incerto. Tutto però si è risolto nel migliore dei modi, e la stessa Milly Carlucci in merito ha affermato:

“È stato fatto un doppio tampone con esame completo. L’esame è stato effettuato in due macchine, quindi con analisi separate. Quando è arrivato l’esito negativo, per noi è stato un grandissimo sollievo. Dopo il risultato negativo del tampone di Paolo, abbiamo capito che eravamo tutti in corsa per l’inizio di Ballando con le stelle”.

Scopriamo adesso chi ci sarà a Ballando con le Stelle oltre a Paolo Conticini, tra concorrenti e maestri.

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020

Oltre a Paolo Conticini a partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrenti ci sono:

A partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di maestri professionisti ci sono invece:

Scopriamo ora dove poter seguire Paolo Conticini su Instagram.

Paolo Conticini Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Paolo Conticini, possono seguire l’attore tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

Il concorrente di Ballando con le Stelle 2020 ha già raggiunto i 183 mila follower.

Su Instagram Conticini condivide tutti i momenti più importanti della sua vita privata, con sua moglie, e della sua carriera.

Non mancheranno naturalmente anche scatti dalla sua esperienza all’interno del talent di Milly Carlucci. Come se la caverà Paolo Conticini?

Novella 2000 © riproduzione riservata.