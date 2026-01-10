A Verissimo Raffaella Fico ha raccontato il suo momento delicato, dovuto alla perdita del bambino che portava in grembo. Tra le lacrime, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha spiegato: “Ho fatto 5 ore di travaglio, è stato un parto vero. Non c’era modo di salvare il bambino. Sono traumatizzata”.

Raffaella Fico a Verissimo racconta la perdita del bambino

Dopo le vacanze natalizie su Canale 5 torna il consueto appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin tra gli ospiti in studio ha accolto Raffaella Fico, la quale sta affrontando un periodo molto delicato della sua vita.

Proprio nel programma Mediaset la Fico aveva annunciato la gravidanza, con grande emozione. Purtroppo però nel mese di dicembre mediante un comunicato pubblicato dal suo compagno Armando Izzo, abbiamo appreso la perdita del loro bambino. Una notizia che la stessa Raffaella Fico aveva commentato poco dopo con parole strazianti.

Oggi durante la puntata di Verissimo, Raffaella Fico è tornata a parlare pubblicamente di quanto vissuto in quest’ultimo periodo. Con la voce rotta e le lacrime agli occhi ha confidato: “Se ti dicessi che sto bene è una bugia. Devo andare avanti perché ho una bambina. È difficile. Io ero incinta di 5 mesi con 5 ore di travaglio, un parto vero e proprio. È un dolore immenso”.

Le parole di Raffaella: “Non c’era modo di salvare il bambino”

Con la voce rotta Raffaella Fico ha raccontato le difficoltà vissute e cosa è successo nel dettaglio in quei giorni da incubo, dove ha affrontato la perdita del suo bambino.

“Si sono rotte le acque prematuramente. Si attribuisce a un’ipotetica infezione. Anche il medico era sconvolto. Io avevo avuto qualche giorno dopo la visita delle perdite di sangue e poi si sono rotto le acque. La mia era un’ottima gravidanza. Il cuore del bambino non ha mai smesso di battere. Non c’era alternativa e non c’è un modo per salvare il bambino al quinto mese di gravidanza. Io ho partorito ed è stata una cosa bruttissima. Difficilissima. Armando si stava allenando e l’ho chiamato in quel momento. Avevo fatto la visita di controllo poco prima”.

E ancora Raffaella Fico ha aggiunto: “Ci penso sempre, il tempo allevierà il dolore. È stato devastante. Durante la giornata ci pensi, perché è una sensazione brutta. Perché ti nasce un figlio che non puoi avere. Per la bambina è stato un trauma, lei piangeva e urlava. Ho cercato di rassicurarla. Sono quelle cose inaspettate”.

E su una possibile gravidanza in futuro: “Per ora non me la sento di riprovarci. Sono rimasta traumatizzata”.

In seguito Raffaella Fico ha raccontato della furia degli hater dopo che Armando Izzo, il suo compagno, l’ha invitata a trascorrere qualche giorno fuori per staccare la spina. Lei l’ha definita una “cattiveria inutile”, così come quando durante la gravidanza ha letto delle cose indicibili. “Mi fa male leggerlo ma lascia il tempo che trova”, ha detto.

