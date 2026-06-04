Belen Rodriguez, il sostegno dei genitori Veronica e Gustavo rientrati dall’Argentina: come sta la showgirl.

Dopo giorni di preoccupazione per il malore che ha portato al suo ricovero, emergono segnali positivi sulle condizioni di Belen Rodriguez. Mentre la showgirl prosegue il percorso di recupero, il sostegno dei genitori e dell’ex marito Stefano De Martino si sta rivelando fondamentale, anche se restano ancora alcuni interrogativi sulle cause che avrebbero preceduto l’episodio.

Una ripresa graduale per Belen Rodriguez dopo giorni di apprensione

Dopo il malore che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale lo scorso 25 maggio, l’attenzione attorno a Belen Rodriguez è rimasta alta per diversi giorni. L’assenza di comunicazioni dettagliate aveva alimentato dubbi e preoccupazioni tra i fan, ma nelle ultime ore sono arrivati segnali più rassicuranti. Attraverso alcuni contenuti pubblicati sui social, la conduttrice ha mostrato piccoli ma significativi momenti di quotidianità, lasciando intravedere un progressivo recupero.

Tra le immagini condivise è comparsa anche la figlia Luna Marì, un dettaglio che ha contribuito a trasmettere un senso di serenità e ritorno alla normalità. A quasi due settimane dall’episodio che l’ha portata in ospedale in codice giallo, la showgirl starebbe quindi affrontando un percorso di recupero lontano dall’esposizione mediatica, concentrandosi sul proprio benessere e sul ritrovamento dell’equilibrio personale.

I dubbi sulle cause del malessere di Belen Rodriguez e gli aspetti ancora da chiarire

Se da un lato le condizioni della showgirl sembrano in miglioramento, dall’altro restano ancora aperte alcune domande sulle circostanze che avrebbero preceduto il malore. Sempre secondo quanto riportato da Oggi, il disagio manifestato nei giorni successivi potrebbe avere avuto origine già il 23 maggio, due giorni prima del ricovero. Il settimanale riferisce infatti di un presunto incidente avvenuto mentre Belen era alla guida del proprio suv, durante il quale sarebbero stati urtati uno scooter e due automobili parcheggiate. Nell’episodio alcune persone avrebbero riportato lievi lesioni con prognosi di pochi giorni.

Lo stesso settimanale ipotizza inoltre possibili conseguenze sul piano legale, ma al momento non risultano dichiarazioni ufficiali della diretta interessata che confermino o chiariscano questi aspetti. L’unico elemento certo è che Belen Rodriguez sta affrontando un percorso di recupero sostenuta dalle persone più importanti della sua vita, che continuano a rappresentare il suo principale punto di riferimento in un momento particolarmente complesso.

Il sostegno dei genitori di Belen Rodriguez dopo il malore

In questa fase delicata, accanto alla Rodriguez si sarebbe stretta una solida rete di affetti. Secondo quanto ricostruito dal settimanale Oggi in un servizio firmato da Alberto Dandolo, Stefano De Martino avrebbe avuto un ruolo centrale sin dai primi momenti dell’emergenza. Il conduttore si sarebbe trovato nell’abitazione milanese della showgirl insieme al figlio Santiago la mattina del 25 maggio e sarebbe stato determinante nel convincerla ad aprire la porta ai soccorritori e a farsi accompagnare in ospedale. Un gesto che confermerebbe la profondità del rapporto umano rimasto tra i due nonostante la separazione.

Accanto a lui si sarebbero mobilitati anche la sorella Cecilia Rodriguez, i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, rientrati anticipatamente dall’Argentina, oltre all’amica storica Patrizia Griffini. Un sostegno corale che avrebbe contribuito a creare attorno alla conduttrice un clima di protezione e vicinanza.

Il magazine scrive: “Pure i genitori della showgirl sono rientrati dall’Argentina dove stavano trascorrendo un periodo di vacanza. Ora Belen è protetta dall’affetto dei suoi amici più cari, tra cui Patrizia Griffini. Tutti però, ora si domandano quale sia la vera ragione di questo malessere”.