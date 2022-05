La nuova canzone di Alex W vola a 1 milione di stream

Alex W – Amici 21

I ragazzi di Amici 21 stanno riscuotendo un successo dopo l’altro. Se Carola Puddu, uscita a poco dalla finale, si sta preparando per lo spettacolo di Giulietta e Romeo, anche altri allievi si stanno togliendo diverse soddisfazioni. Pensiamo per esempio anche ad Aisha e al duetto con gli OneRepublic. Tra essi i cantanti finalisti di questa edizione del talent show, invece, facciamo riferimento ad Alex W e non solo (come vedremo)

Il giovane artista, dal carattere introverso ma dalla voce commovente, ha raggiunto un traguardo molto speciale. Come fa notare la pagina Twitter Gossip TV, infatti, Alex W con il nuovo singolo Senza chiedere permesso ha raggiunto quota 1 milione di stream. Un risultato davvero molto importante che promette bene per quelli che saranno i prossimi passi per la sua carriera artistica. Il tutto va ad aggiungersi al disco d’oro del precedente singolo, Sogni al cielo.

Post Twitter su Alex W

Alex W, così come Luigi, ha firmato per l’etichette indipendente 21CO (che vedrebbe tra i fondatori Giordana Angi e Briga) e, nonostante qualche critica, sembra i primi riscontri positivi stiano arrivando. Il cantante ha spiegato anche i motivi che l’hanno spinto a fare questa scelta e ha trovato il supporto della sua insegnante Lorella Cuccarini.

Come fa notare un utente di Twitter, però, l’entusiasmo non ha travolto solo i fan di Alex W di Amici 21, ma anche i supporter di altri talenti della scuola più famosa d’Italia. Sembrerebbe infatti che Bandana di LDA abbia ottenuto la bellezza di 2 milioni di stream. E non sembra essere da meno anche Luigi (con ascolti pazzeschi sulle piattaforme streaming) così come i colleghi Sissi e Albe.

E questa sera Amici 21 ci regalerà una finale piuttosto combattuta Sono 6, infatti, a contendersi la vittoria finale: Sissi, Alex W, Luigi, Albe, Serena e Michele. Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo solo nelle prossime ore. Voi per chi fate il tifo?

Novella 2000 © riproduzione riservata.