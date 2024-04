Chi è Ergün Metin, Vahap di Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Attore della serie TV turca Terra Amara, conosciamo meglio chi è Ergun Metin. Nello show interpreta il ruolo di Vahap Keskin. Scopriamo tutto su di lui: età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Ergun Metin

Nome e Cognome: Ergun Metin (in turco Ergün Metin)

Data di nascita: 24 marzo 1985

Luogo di nascita: Malatya (Turchia)

Età: 39 anni

Altezza: Non sappiamo quanto è alto Ergun

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attore

Fidanzata / moglie: Non sappiamo se Ergun è fidanzato o sposato

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Ergun non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @ergunmtn

Ergun Metin età e biografia

Chi interpreta Vahap Keskin nella serie Terra Amara? L’attore si chiama Ergun Metin e qui di seguito vi sveliamo quanti anni ha il protagonista della soap turca.

Ergun Metin è nato a Malatya (in Turchia) il 24 marzo 1985 e la sua età oggi è di 39 anni. È del segno zodiacale dell’Ariete. C’è chi si chiede quanto è alto Vahap di Terra Amara. Ebbene non possiamo rispondere effettivamente a questa domanda, poiché non abbiamo notizie certe sull’altezza, così come sul peso.

Per quanto riguarda la sua biografia sappiamo che è originario di Smirne da parte della sua famiglia. Dopo aver terminato gli studi si è iscritto all‘Università di Ege, precisamente alla facoltà di Scienze spaziali.

Il desiderio di diventare attore però è sempre stato più forte ed Ergun Metin di Terra Amara ha inseguito il suo sogno, laureandosi poi presso il dipartimento di recitazione della facoltà di belle arti dell’Università Dokuz Eylul.

Nella sua carriera tanto teatro, ma anche cinema e TV, fino al successo in Terra Amara per Ergun nel ruolo di Vahap Keskin.

La vita privata di Ergun Metin

Purtroppo non ci sono particolari dettagli sulla vita privata di Ergun Metin di Terra Amara. L’attore non sappiamo se ha una moglie o fidanzata o se è semplicemente single. Tiene molto alla sua vita lontana dal set.

Dove seguire Ergun Metin, Vahap di Terra Amara: Instagram e social

Chi volesse può seguire Ergun Metin sui social. Vahap di Terra Amara ha un profilo Instagram ed è presente anche su Threads. Qui di tanto in tanto condivide tutto ciò che riguarda il suo lavoro e momenti fuori dal set.

Non traspare nulla circa la sua vita privata.

Carriera

Non solo teatro! Ergun Metin ha trovato la sua popolarità al cinema e nel piccolo schermo in alcune serie TV e film noti in Turchia. Il suo più grande successo, però lo deve a Terra Amara, dove interpreta il personaggio di Vahap Keskin, fratello di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş)

Film e serie TV

Durante la sua carriera Ergun Metin, Vahap Keskin di Terra Amara, ha preso parte ad alcuni film al cinema. Segnaliamo tra questi: Takim: Mahalle Askina!(2015); Bold Pilot – Leggenda di un campione (Bizim Için Sampiyon) – (2018) e Ölü Mevsim (2024)

Nel piccolo schermo Metin l’abbiamo visto recitare in alcune serie TV come Çukur nel 2017; Alev Alev nel 2020-2021. A seguire il successo con Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) nel 2022 e Teşkilat tra il 2022 e il 2023.

Non solo cinema e TV, perché negli anni l’attore di Terra Amara ha anche sperimentato le web serie, come Dudullu Postası nel 2018, oppure Mezzanotte a Istanbul (Pera Palas’ta Gece Yarısı) su Netflix nel 2022. Si parla anche di Kurtulus Lisesi nel 2024.

In carriera Ergun Metin è stato protagonista di due cortometraggi, ma anche a teatro con alcuni spettacoli.

Nell’aprile 2024 è tra gli ospiti di Verissimo insieme al collega Erkan Bektaş.

Ergun Metin è Vahap di Terra Amara

Nel 2022 per 22 episodi Ergun Metin ha interpretato il ruolo di Vahap Keskin nell’amata serie TV turca, Terra Amara.

Tra gli attori presenti segnaliamo la presenza di: Altan Gördüm, Ibrahim Çelikkol, Bulent Polat, Aras Senol, Erkan Bektaş e Selin Yeninci. A seguire tra gli altri: Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre.

In elenco ricordiamo anche: Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.