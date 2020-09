1 Anche Tinì Cansino faceva parte dell’Ares Film, e l’agente dell’attrice era proprio Alberto Tarallo: ecco tutto quello che c’è da sapere in merito

In questi giorni a tenere col fiato sospeso l’Italia intera è quello che è stato definito l’Ares Gate, che coinvolge l’ex casa di produzione Ares Film, che nel corso degli anni ha realizzato alcune delle fiction Mediaset più amate e seguite di sempre. A far emergere la questione sono stati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5, e numerosi sono i dettagli già emersi. Adesso si scopre che a far parte dell’Ares in passato è stata anche Tinì Cansino, una delle opinioniste del Trono Over di Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando la Del Vesco e Morra hanno svelato alcuni scioccanti retroscena del loro passato, facendo intendere di essere stati in una sorta di setta. A quel punto si è capito come i due si stessero riferendo proprio all’Ares Film, che come è noto era gestita da Alberto Tarallo e Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio 2019.

Successivamente ad intervenire sono stati anche alcuni volti noti dello spettacolo, come Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio, che per anni hanno lavorato con casa di produzione. Come se non bastasse in queste ore è emerso che a far parte dell’Ares Film è stata anche Tinì, e che il suo manager è stato proprio Alberto Tarallo. Tuttavia sembrerebbe che quando l’attrice ha deciso di troncare i rapporti con l’agenzia, sia accaduto qualcosa che ha impedito all’opinionista di Uomini e Donne di tornare in tv per alcuni anni.

A riportare Tinì Cansino alla ribalta è stata proprio Maria De Filippi, quando ha offerto all’attrice un posto all’interno del dating show. Si è così ipotizzato che proprio Alberto Tarallo abbia in qualche modo messo i bastoni tra le ruote all’attrice, cercando di fargliela pagare per aver abbandonato l’Ares Film!

