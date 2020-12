1 I nuovi arrivati ascoltano curiosi i racconti dei vipponi: Tommaso Zorzi svela degli aneddoti sulla Contessa De Blanck

L’uscita della Contessa Patrizia De Blanck dal GF Vip si fa sentire e i vipponi amano ricordare quanto successo in Casa con lei presente. Tommaso Zorzi questa mattina ha rivelato alcuni aneddoti e dettagli agli ultimi arrivati Samantha de Grenet e Filippo Nardi, con la complicità di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

“Io ho avuto uno sclero con la De Blanck mentre stiravo in magazzino. La sentivo parlare male di me ‘Perché Tommaso bla bla bla’ “ – ha detto Tommaso Zorzi, trovando d’accordo Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando che hanno confermato: “È vero! parlava male di quella persona e poi negava di averlo detto” con Tommaso che ha continuato ancora: “Ma poi era parac**a, perché diceva che lo faceva apposta di modo che la persona a cui era indirizzato sentisse”.

A far da eco ai ricordi di Tommaso Zorzi, è Pierpaolo Pretelli. Il modello ha parlato del momento legato alle nomination: “Durante le nomination ci sono i piramidali dove tu peschi per fare la nomination palese o in confessionale. Se tu avevi l’ultima opzione, poi si avvicinava da te per sapere il voto. Tu magari rispondevi dicendo che non era il caso e insisteva. Allora glielo confidavi ma lei a voce alta sputt***va tutto praticamente, come se la nomination fosse palese”. A quel punto Stefania, che ha ancora qualcosa da recriminare, ha aggiunto: “Poi però diceva a me”.

Ma gli aneddoti migliori sono arrivati da Tommaso Zorzi, che ha raccontato degli altri gesti fatti dalla Contessa De Blanck: “No ma Patrizia faceva delle robe… Tu ti volevi fare un toast, quindi andavi lì, ti prendevi il tuo pane e lei appena vedeva qualcuno che faceva qualcosa, arrivava e si metteva lì. Poi prendevi il tonno e lo stracchino dal frigo, lo posavi sul bancone e quando ti giravi trovavi lei che, con la stessa forchetta, mangiava entrambe le cose. Trovavi tutto mischiato, una roba che mamma mia”.

Tommaso Zorzi, però, ha avuto tanto da dire sulla Contessa e gli aneddoti non sono finiti qui…