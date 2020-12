1 Tommaso Zorzi critica Pierpaolo Pretelli per il suo rapporto con Giulia Salemi. Ecco il video

Nel corso degli ultimi giorni, complice magari anche l’atmosfera natalizia presente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i baci sono stati quasi all’ordine del giorno. Stiamo parlando di quelli, per esempio, tra Dayane e Zenga o sempre tra quest’ultimo e l’influencer milanese. Negli ultimi tempi, però, è stato molto chiacchierato il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il quale è stato criticato da Tommaso Zorzi. Ma partiamo dal principio.

Tra i due sembra essere nata una forte attrazione, specialmente da parte dell’ex tentatore di Temptation Island. Tanto che nella notte di Natale sembrava aver avuto luogo il tanto atteso bacio tra i due. Cosa che, invece, è successa il giorno seguente durante un gioco tra gli inquilini. Sotto il vischio, infatti, si sono scambiati il tenero gesto. Fatto sta Pretelli sembra ancora combattuto per ciò che prova nei confronti di Elisabetta, ormai uscita da diverso tempo.

Basti pensare alla poca convinzione con la quale ha accettato una proposta di Stefania Orlando, ovvero quella di togliere la foto del suo bacio con la showgirl da accanto al letto. Ad avanzare una critica, relativa proprio a questa costante indecisione i Pierpaolo, è stato anche Tommaso Zorzi. Qui di seguito, perciò, vi lasciamo il video con il suo commento mentre parla con la Orlando.

Tommaso riassume il percorso di Pierpaolo in poche parole: “amico sì, ma fidanzato mai”. Io lo: venero. #GFVIP pic.twitter.com/rG79g7hvuu — whatareu (@whatareu13) December 28, 2020

…Elisabetta, Giulia e la sua ex. Cioè, voglio dire, ha 30 anni, non ne ha 20. Si facesse un’idea. Veramente passa per… Io uno così… Amico sì, ma fidanzato per carità.

Stefania ha risposto, poi, che Elisabetta ormai non sta più nella casa e ha voltato pagina. Purtroppo, però, Tommaso pensa che i sentimenti per l’ex di Briatore non passeranno tanto presto e lui continuerà a rimanere indeciso per lungo tempo. Anche perché, adesso, pare che sia tornato a pensare anche all’ex Ariadna Romero, la quale gli ha fatto di recente una sorpresa. Staremo a vedere quello che accadrà. Nel frattempo, però, le critiche arrivano anche da fuori la Casa. Vediamo da chi sono partite questa volta.