Chi sono i Tvorchi: canzone Ucraina Eurovision 2023

Debora Parigi | 13 Maggio 2023

Quello che sappiamo sui Tvorchi, il duo musicale che rappresenta l’Ucraina all‘Eurovision 2023, quindi la canzone che porta all’evento, la loro biografia, la carriera e i social.

Chi sono i Tvorchi

Nome del gruppo: Tvorchi

Componenti: Andrij Huculjak e Jeffery Kenny

Età componenti: informazione non disponibile

Anno di formazione: 2017

Luogo di formazione: Tenopil’

Genere musicale: musica elettronica

Profilo Instagram: @tvorchi_official

Tvorchi età e biografia

Chi sono i Tvorchi, il duo musicale rappresentante dell’Ucraina all’Eurovision 2023? Conosciamo i suoi componenti attraverso le informazioni riguardanti la biografia. I componenti sono due e si chiamano Andrij Huculjak e Jeffery Kenny. Non conosciamo però le loro età, date di nascita e dove sono nati.

Andrij e Jeffery si sono incontrati per strada a caso, quando Andrij, vedendo che Jeffery era straniero (è infatti nigeriano), ha voluto conversare con lui in inglese. Entrambi hanno studiato Farmacia all’Università nazionale di medicina Ivan Horbačevs’kyj.

Vita privata

Parlando della vita privata dei componenti dei Tvorchi non abbiamo informazioni. Non sappiamo infatti se Andrij e Jeffery sono fidanzati o single e se hanno o meno figli.

Dove seguire i Tvorchi: Instagram e social

Dove possiamo seguire i Tvorchi sui social? Vi segnaliamo subito il loro profilo Instagram che vanta ben oltre 100 mila follower.

Qui si può rimanere sempre aggiornati sui loro lavori musicali, le manifestazioni, gli eventi e le news.

La carriera dei Tvorchi

Dopo essersi conosciuti nel periodo universitario, Andreij e Jeffery hanno voluto iniziare non solo un’amicizia, ma anche un sodalizio artistico dando vita nel 2017 al duo musicale Tvorchi. Così in quello stesso anno hanno pubblicato il loro primo singolo, Slow, seguito l’anno successivo dall’album di debutto The Parts.

Nel 2019 il duo ha ottenuto un successo virale in Ucraina grazie alla canzone Believe tratta dal secondo album Disco Lights. Grazie a questo sono stati invitati a vari festival estivi, come il Fajne mesto (Ternopil’), l’Atlas Weekend (Kiev) lo Ukrainian Song Project (Leopoli).

Vidbir

Nel 2020 i Tvorchi hanno preso parte a Vidbir, il programma di selezione del rappresentante ucraino all’Eurovision Song Contest, dove si sono piazzati al 4º posto con l’inedito Bonfire. La canzone è inclusa nel loro terzo album, 13 Waves. Nello stesso anno hanno vinto il premio come migliore artista indipendente all’undicesima edizione dei premi Zolota žar-ptycja.

Fra il 2021 e il 2022 il duo ha vinto cinque premi YUNA al miglior gruppo pop, al miglior album, alla migliore hit elettronica, alla migliore hit in lingua straniera e al miglior spettacolo dal vivo. Il loro quarto album, Road, è uscito nel 2021 ed è stato ispirato dalle loro esperienze durante la loro tournée nazionale.

Nel dicembre 2022 i Tvorchi hanno partecipato per la seconda volta a Vidbir, dove hanno trionfato con il brano Heart of Steel, guadagnando il diritto di rappresentare l‘Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023.

Album e canzoni

Anche se la carriera dei Tvorchi ha inzio abbastanza recentementa, il duo musicale ha già pubblicato vari album. Ecco quali sono:

The Parts (2018)

Disco Lights (2019)

13 Waves (2020)

Road (2021)

Sempre del 2021 è un EP dal titolo Hits. Mentre questi sono i loro singoli:

Slow

You

Ne tancjuju

Bonfire

Mova tila

Living My Life

Like It like That

Vič-na-vič

Falling

Intro Road

Boremosja

Vymkny telefon

Heart of Steel

Hidden Code

Vediamo adesso la partecipazione all’Eurovision 2023…

I Tvorchi a Eurovision 2023

Il gruppo Tvorchi rappresentano l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023 e si esibiscono sul palco di Liverpool direttamente in Finale, il 13 maggio.

La nazione ha vinto la scorsa edizione dell’evento, ma a causa della guerra non ha potuto organizzare nel suo Paese così è stata fatta una collaborazione con il Regno Unito, secondo classificato.

I Tvorchi sono alla prima volta all’Eurovision Song Contest e lo fanno con il brano Heart of Steel.

Testo e canzone

La canzone con cui i Tvorchi partecipano all’Eurovision 2023 in rappresentanza dell’Ucraina si intitola Heart os Steel. Il testo, di cui qui sotto c’è un estratto, è in lingua inglese:

Don’t be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

I concorrenti di Eurovision 2023

I concorrenti dell’Eurovision 2023 sono divisi in varie serate dove abbiamo due semifinali e poi la finale. Questi di seguito coloro che si esibiscono nella prima semifinale del 9 maggio:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

Vesna – My Sister’s Crown Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings

Alessandra – Queen of Kings Portogallo Mimicat – Ai Coração

Mimicat – Ai Coração Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Svizzera Remo Forrer – Watergun

Vediamo adesso coloro che salgono sul palco di Liverpool nella seconda semifinale che si svolge l’11 maggio:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Infine ecco le nazioni con i rispettivi cantanti che approdano alla Finale di diritto che c’è il 13 maggio:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Scopriremo quindi in che posizione sarà l’Ucraina con i Tvorchu e la loro Heart of Steel.