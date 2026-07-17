Valencia non è la classica città spagnola sul mare, ma un luogo capace di mettere insieme passato e futuro in un modo sorprendente. Una città dove puoi passare dalla magnificenza di una borsa della seta del Quattrocento a edifici futuristici che sembrano atterrati da un altro pianeta. Dove le tradizioni convivono con l’arte contemporanea, il mare incontra la laguna e ogni piazza sembra avere una storia da raccontare.

Nel suo Diario di Viaggio, Anna Pernice ci porta alla scoperta di una perla della Spagna, facendoci conoscere anche i risvolti meno turistici ma più autentici.

«Valencia mi ha sorpresa proprio così: poco alla volta. E forse è per questo che mi è rimasta nel cuore. Dopo essere atterrata e aver lasciato la valigia in hotel, ho deciso di fare quello che faccio sempre quando arrivo in una città nuova: camminare e perdermi tra i vicoli alla scoperta della città. Le strade del centro storico erano piene di vita. Tavolini all’aperto, biciclette, facciate colorate e quell’atmosfera rilassata che sembra essere parte del DNA spagnolo.

La mia prima vera tappa è stata il Mercado Central. E che mercato!».

Tutto l’itinerario tra le vie di Valencia è sul numero di Novella 2000 in edicola dall’8 luglio.

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