Vincenzo Chianese | 4 Dicembre 2022

Amici 22

Cosa sta accadendo tra i fan di Amici 22

È stata senza dubbio una settimana intensa l’ultima per tutti gli allievi di Amici 22. La scorsa puntata infatti i cantanti e i ballerini hanno ricevuto un nuovo provvedimento disciplinare per via delle mancate pulizie in casetta. A quel punto però tra i ragazzi sono partite delle accese discussioni e in molti hanno iniziato ad accusarsi tra loro. Alcuni dei concorrenti infatti, quelli che in casetta si danno più da fare e fanno più del dovuto, non hanno ritenuto giusto finire in punizione per via dei loro compagni che invece rimangono spesso con le mani in mano e non svolgono i loro compiti. In particolare a essere quello più criticato dalla classe è stato Mattia Zenzola, che secondo i più sarebbe uno di quelli che non si dedicano molto alle pulizie.

Negli ultimi giorni così il ballerino di latino, che nel mentre ha avuto diverse discussioni con il resto del gruppo, si è sentito deriso e preso in giro dai concorrenti, anche da quelli che reputava amici, tra cui Gianmarco. Proprio tra i due infatti ci sono state delle tensioni, che nelle ultime ore sembrerebbero essersi risolte.

Sui social però i fan di Mattia hanno deciso di farsi sentire, e si sono così duramente scagliati proprio contro Gianmarco. La maggior parte degli utenti hanno speso fortissime parole verso il ballerino di Amici 22, che naturalmente non sono passate inosservate (QUI per leggere alcuni commenti).

A finire nel mirino del web è stato anche lo stesso Zenzola. A prendere le sue difese è stato anche Christian Stefanelli, che ha annunciato provvedimenti legali contro coloro che hanno offeso Mattia. Nel mentre sembrerebbe che tra l’allievo di Raimondo Todaro e Gianmarco sia tornato il sereno. I due infatti hanno avuto un chiarimento e sembrerebbero aver voltato pagina. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.