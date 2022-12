Anticipazioni Amici 22, un allievo eliminato dal suo professore

NEWS

Debora Parigi | 6 Dicembre 2022

Amici 22

Le anticipazioni della tredicesima puntata di Amici 22

Nuova registrazione per Amici 22, la tredicesima puntata, e per le anticipazioni ringraziamo come sempre il sito Superguida TV. La registrazione è stata anticipata poiché giovedì è festa, inoltre sembra che la produzione abbia deciso lasciare agli allievi più tempo per prepararsi per la prossima puntata che sarà l’ultima prima delle feste di Natale.

Questa puntata andrà in onda domencia 11 dicembre alle ore 14 su Canale 5. Ospite musicale Achille Lauro che ha presentato il suo ultimo brano “Che sarà”. Ospiti anche Emma e Rebecca delle radio per giudicare la gara di canto, Garrison, Veronica Peparini e Kledi per giudicare quella di ballo.

Per quanto riguarda la gara di ballo, i primi tre classificati faranno un’audizione per il videoclip di una pagina urban internazionale. Questa la classifica:

Anche per la gara di canto un ambito premio e cioè la collaborazione con i Boomdabash per la produzione dell’inedito. Ecco la classifica:

I cantanti si sono esibiti con i nuovi inediti, tranne Cricca e Tommy Dali che hanno presentato i primi e ovviamente Angelina essendo appena arrivata.