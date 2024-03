Beatrice fa chiarezza sul “Linate-gate” e sui presunti baci con Garibaldi in aeroporto

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

Il “Linate-gate”, così denominato sui social, ha finalmente trovato una soluzione. A parlarne e fare chiarezza una volta per tutte è Beatrice Luzzi. Ecco come sono andate davvero le cose.

Beatrice Luzzi fa chiarezza sul “Linate-gate”

Ora che il Grande Fratello si è concluso, i concorrenti stanno tornando pian piano alla loro vita di tutti i giorni. Ma ogni passo, movimento social e dichiarazione rilasciata è ovviamente motivo di chiacchiericcio. Lo è stato per Beatrice Luzzi, che non ha partecipato alla festa post reality per celebrare la fine di questo percorso.

Su Twitter (o meglio X) ne è nato una sorta di caso, denominato “Linate-gate”, che ha coinvolto non solo Beatrice Luzzi ma anche Giuseppe Garibaldi. Sulla piattaforma di Elon Musk è balzata la notizia secondo cui ci sarebbe stato un bacio tra l’attrice e il collaboratore scolastico durante l’attesa in aeroporto.

Tutto ha avuto origine dalle foto diffuse da alcuni fan che hanno pizzicato gli ex concorrenti Mirko, Perla, Greta, Sergio, Rosy, Paolo e Letizia sul luogo. Tutti in attesa di poter prendere il volo che li avrebbe condotti a Roma per la festa. Questo ha spinto alcuni quindi a diffondere la notizia, assolutamente falsa, di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che, tra abbracci e baci, sarebbero stati chiamati al gate. Di loro poi si sarebbero perse le tracce.

E da qui ci si chiede: ma foto e video in grado di dimostrare tutto ciò? No, non c’è assolutamente nulla. Peraltro poi Giuseppe Garibaldi ha presenziato al party post Grande Fratello. Questo andrebbe quindi a confermare la fake news. Tra l’altro ieri Beatrice Luzzi sui social ha chiarito la situazione una volta per tutte:

“Ciao a tutti. Io purtroppo sono tornata alle quattro e mezzo circa dalla finale. Poi poche ore dopo ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho ripreso il treno di ritorno, questo perché mi ero dimenticata la carta di identità. Questo è il motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi e Garibaldi’, non potevo imbarcarmi e loro mi hanno accompagnata a Roma in treno. A Roma sono arrivata a mezzanotte di martedì sera”.

Successivamente Beatrice Luzzi ha spiegato quindi le ragioni che l’hanno portata a disertare la festa post Grande Fratello dedicata a tutti i concorrenti di questa edizione del reality show. Alla base l’idea di voler trascorrere del tempo con i suoi figli e tornare a fare la mamma. I suoi compagni li aveva visti poche ore prima, quindi ci sarà modo di ritrovarsi in futuro.