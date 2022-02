Anticipazioni Amici 21, un allievo eliminato e due nuovi ingressi

1 Anticipazioni Amici 21 la gara di canto

Dopo lo stop della scorsa settimana, tornano le registrazioni di Amici 21 con le anticipazioni della diciottesima puntata avvenuta sabato 5 febbraio. Per tutte le informazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere e la pagina Amici news.

Gli ospiti di questa puntata sono Carlo Verdone per giudicare una gara di cover e Vanessa Incontrada per presentare la nuova fiction di Canale 5 di cui lei è protagonista: “Fosca Innocenti”. Per giudicare delle gare di ballo, invece, sono stati chiamati Anbeta e Garrison per una sfida. Inoltre era presente Federica Gentile di RTL 102.5 per valutare alcuni inediti.

Iniziamo subito col dire che c’è stata un’eliminazione. Ad essere eliminata è la ballerina Cosmary, allieva della Celentano. Ha fatto una sfida con un ballerino di 25 anni scelto da Veronica Peparini.

Partiamo dal canto. C’è stata la sfida tra Alex e Calma sulla cover di Always e ha vinto Alex. Non era una sfida eliminatoria ed era solo la risposta di Lorella Cuccarini a a quella di Rudy Zerbi. Poi c’è stata la gara vera e propria delle cover giudicata da Carlo Verdone. Luigi non era presente alla registrazione perché non sta molto bene. Questa la classifica:

Alex e Sissi voto 10 Aisha e Calma voto 9,5 Albe e LDA voto 8,5 Crytical voto 8

Dopo questo gli allievi cantanti sono stati chiamati tutti al centro dello studio per fare una classifica riguardo l’accesso al Serale. Gli ultimi posti richiavano l’eliminazione, ma i professori di appartenenza potevano salvarli. A tal proposito, gli ultimi due sono stati Albe e Calma, ma sia Anna Pettinelli che Rudy Zerbi hanno scelto di salvarli.

Concludiamo la prima parte delle anticipazioni di Amici 21 riguardanti il canto con la classifica del televoto, quella degli inediti fatta in settimana. Questi i risultati:

Alex LDA Luigi Albe Crytical Sissi Aisha Calma

Come detto era presente Federica Gentile di RTL che ha scoltato gli inediti di Alex e LDA.

Passiamo adesso ai ballerini…