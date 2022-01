Anticipazioni Amici 21, una maglia sospesa e un nuovo allievo nella scuola

1 Anticipazioni Amici 21: la gara di canto

Torna Amici 21 con le sue anticipazioni, per cui ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere e Amici News. Oggi, sabato 8 gennaio, è stata registrata la puntata 15 del pomeridiano che andarà in onda domani, domenica 9 gennaio. Ospiti Arisa, per valutare la gara di cover, e Coez che ha presentanto il suo ultimo brano. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini non era presenti fisicamente in studio, ma in collegamento.

Iniziamo subito dai cantanti. Come sappiamo, dopo l’ultima gara, erano finite in sfida Nicol e Rea. Attraverso un video mostrato in puntata è venuto fuori che sono state le uniche ad aver svolto i compiti durante le vacanze di Natale. Quindi per le sfide è stato deciso diversamente. Ogni professore ha scelto qualcuno da salvare e alla fine in sfida sono finiti LDA e Sissi. Entrambi comunque le hanno vinte.

Successivamente è stato mostrato un altro video riguardante Elena in cui è venuto fuori che i produttori contattati non hanno voluto produrre il suo inedito. Rudy le ha quindi sospeso la maglia esonerandola anche dalla gara cover. Ha detto di aver trovato già una probabile sostituta, deve solo valutare. Questa ragazza è stata fatta entrare nella scuola per essere messa alla prova dal prof così da scegliere tra le due.

Passiamo adesso alla gara delle cover, come detto giudicata da Arisa. Grande ritorno per lei che lo scorso anno era tra i professori di canto. Questa la classifica finale come riferito dalle anticipazioni di Amici 21:

Sissi voto 10 LDA voto 9 Crytical, Rea e Alex voto 8 Aisha voto 7,5 Nicol e Luigi voto 7 Albe voto 6,5

In sfida la prossima settimana andranno quindi Nicol, Luigi e Albe. Parlando proprio di quest’ultimo, è stato mandato un video in cui lui non fa le pulizie in casa.

Parliamo adesso della categoria ballo…