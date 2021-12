Anticipazioni Amici 21 tredicesima puntata: grandi ospiti e una sfida senza pubblico

1 Anticipazioni Amici puntata 13: la gara dei cantanti

Oggi pomeriggio, giovedì 8 dicembre, c’è stata una nuova registrazione di Amici 21, la tredicesima puntata, e per le anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere e Amici news. Ci sono stati grandi ospiti. La puntata è infatti iniziata con ospite Il Pagante che insieme a Lorella Cuccarini ha presentato il singolo Un pacco per te. A tal proposito è stato messo a centro studio un enorme pacco da cui sono usciti i professioni che hanno ballato sulle note del pezzo.

Ospite anche Marco Mengoni per l’uscita del suo album. È stato protagonista di un siparietto con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Rudy voleva infatti fare uno scherzo alla Pettinelli mandandola dietro le quinte ad ascoltare Alex, ma in realtà si è esibito Mengoni. La speaker, però, non ci è cascata e ha riconosciuto subito chi era davvero. A fine puntata è venuto anche Riki per cantare il suo nuovo pezzo.

Altra ospite è stata Sabrina Ferilli e per questo motivo è stato invitato anche Giovannino di Tu si que vales. Hanno quindi ballato insieme a Maria De Filippi e non sono mancati i famosi botti. L’attrice è stata chiamata per giudicare la gara dei cantanti. Questa la classifica:

Luigi e Sissi voto 9,5 LDA e Aisha voto 9 Crytical voto 8 Alex, Elena e Albe voto 7

Gli ultimi tre arrivati a pari punti andranno in sfida.

Rea e Nicol non hanno partecipato alla gara perché dovevano affrontare la sfida. A tal proposito Rea ha vinto la sfida, mentre per quanto riguarda Nicol l’ha fatto a porte chiuse. Siccome la registrazione è durata a lungo, il pubblico è stato fatto uscire ad una certa ora. Così sia la sfida di Nicol che l’esibizione di ballo di Cristiano è stata fatta senza pubblico. Scopriremo domenica (o lunedì) come saranno andate.

Aggiungiamo che Alex, Aisha e Rea hanno presentato i loro nuovi inediti.

Passiamo adesso al ballo…