Anticipazioni Amici 22, Asia perde la sfida ma viene istituito il “banco del pubblico”: di cosa si tratta

1 Anticipazioni Amici 22: la categoria canto

Si è svolta oggi pomeriggio, mercoledì 12 ottobre, una nuova registrazione di Amici 22 per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. Si tratta della quinta puntata del pomeridiano e andrà in onda domenica 16 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Ospite di questa puntata Tananai che ha presentato il suo nuovo singolo Abissale e Loreda Bertè per giudicare la gara di canto. Ospite anche Michele Bravi per qualcosa di particolare riguardante Tommy Dali.

Partiamo dalla gara di canto delle cover giudicata dalla Bertè. Ecco la classifica:

Aaron voto 9 NDG voto 8+ Federica voto 8- Cricca voto 7 Piccolo G e Wax voto 6

I due ragazzi arrivati per ultimi ci sono rimasti molto male e saranno i loro prof a scegliere le sorti. Piccolo G in particolare è stato sgridato da Rudy perché pare che il cantante voglia scegliersi sempre da solo le cover. Gli ha fatto quindi notare di non amare questo atteggiamento e di volere un cambiamento repentino, altrimenti gli sospenderà la maglia.

NDG, Cricca e Piccolo G hanno anche fatto la gara di inediti che è stata vinta da NDG. A giudicare c’era Merk del duo Merk e Kremont.

Tommy Dali ha sostenuto una sfida voluta da Arisa che è stata giudicata da Carlo Di Francesco e l’allievo di Rudy ha vinto. La sua maglia però è rimasta a rischio. Il suo prof, infatti, ha voluto che cantasse Il Diario degli errori proprio davanti a Michele Bravi che avrebbe giudicato. Il risultato è stato stupefacente, tanto che Rudy si è commosso.

Niveo ha fatto la sfida che non vedremo domenica, ma nel daytime di lunedì. A giudicare è stato chiamato anche in questo caso Carlo Di Francesco che ha fatto vincere proprio l’allievo della Cuccarini.

Passiamo adesso al ballo…