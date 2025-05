A rappresentare la Germania all’Eurovision 2025 sono i fratelli Abor e Tynna. Il duo musicale alla kermesse musicale presenta la canzone Baller.

Chi sono Abor e Tynna

Nome e Cognome: Attila “Abor” Bornemisza e Tünde “Tynna” Bornemisza

Nome d’arte: Abor e Tynna

Data di nascita: Abor è nato nel 1998, Tynna il 22 dicembre 2000

Luogo di Nascita: entrambi sono nati a Vienna

Età: Abor 27 anni, Tynna 24

Segno zodiacale: Tynna Capricorno

Professione: cantanti

Profilo Instagram: @aborundtynna

Abor e Tynna età, vero nome e biografia

Andiamo a scoprire chi sono Abor e Tynna. Il duo che rappresenta la Germania all’Eurovision 2025 è formato dai fratelli Attila “Abor” Bornemisza e Tünde “Tynna” Bornemisza. Abor è nato a Vienna nel 1998 e la sua età dunque è di 27 anni. Tynna invece è nata a Vienna il 22 dicembre 2000 e ha 24 anni.

Non conosciamo le informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

Sappiamo che sono entrambi figli del violoncellista di origine ungherese Csaba Bornemisza, membro dell’orchestra filarmonica del teatro dell’Opera di Stato di Vienna. Fino all’adolescenza, Tünde ha imparato a suonare il flauto traverso, mentre suo fratello Attila si è dedicato allo studio del violoncello.

Vita privata

Volete sapere di più sulla vita privata di Abor e Tynna?

Purtroppo sul duo non si hanno molte informazioni.

Non sappiamo infatti sei siano fidanzati o se abbiano figli.

Dove seguire Abor e Tynna: Instagram e social

Il pubblico di certo si chiede dove poter seguire Abor e Tynna.

Per rimanere in contatto con il duo il modo più semplice sono ovviamente i social.

I due artisti hanno infatti un profilo Instagram attivo, tramite il quale aggiornano i loro fan con tutte le news sulla loro carriera.

Carriera

Nel 2016 Abor e Tynna iniziano a registrare le loro prime canzoni. Il debutto ufficiale tuttavia arriva solo nel 2020, quando esce il singolo Anti Ally.

Nel 2024 vengono scelti come artisti di apertura per il concerto di Nina Chuba a Brema. Nel febbraio del 2025 vengono confermati tra i partecipanti di Chefsache ESC 2025, il nuovo format per la selezione del rappresentante tedesco all’Eurovision Song Contest.

Dopo essersi qualificati per la finale, vincono la kermesse e di diritto dunque vengono scelti per prendere parte alla manifestazione europea.

Album e canzoni di Abor e Tynna

Ecco un elenco delle loro canzoni:

Anti Ally, Winx Club, Coco Taxi, Plattenpräsident, Küssche, Mama, Guess What I Like, Seifenblasen, Baller.

L’unico album del duo è invece Bittersüß.

Abor e Tynna a Eurovision 2025

Abor e Tynna dunque sono ufficialmente i rappresentanti della Germania all’Eurovision 2025. Nel corso della manifestazione i due fratelli presentano la canzone Baller, che ha conquistato il pubblico.

Canzone e testo

Andiamo a scoprire un estratto del testo di Baller, la canzone con cui il duo rappresenta la Germania all’Eurovision 2025:

“Ich krieg‘ wieder diesen Drang

Ich will den Weltuntergang

Hah ich glaub’ das wars

I shoot for the stars

Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht

Sterne fallalalalen und knallen auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh‘, aber

Ich komm‘ nie wieder, egal was du mir sagst”.

I concorrenti di Eurovision 2025

Facciamo la conoscenza dei concorrenti dell’Eurovision 2025. Nel corso della prima semifinale, in onda martedì 13 maggio, si esibiscono:

VÆB – RÓA; Justyna Steczkowska – GAJA; Klemen – Quanto tempo ci resta; Tommy Cash – Espresso Macchiato; Melody – ESA DIVA; Ziferblat – Bird of Pray; KAJ – Bara Bada Bastu; NAPA – Deslocado; Kyle Alessandro – Lighter; Red Sebastian – Strobe Lights; Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro; Mamagama – Run With U; Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Shkodra Elektronike – Zjerm; Claude – C’est La Vie; Marko Bošnjak – Poison Cake; Zoë Më – Voyage; Theo Evan – Shh.

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2025, in onda giovedì 15 maggio, vedremo invece sul palco:

Go-Jo – Milkshake Man; Nina Žižić – Dobrodošli”; EMMY – Laika Party; Tautumeitas – Bur Man Laimi; PARG – SURVIVOR; JJ– Wasted Love; Remember Monday – What The Hell Just Happened?; Klavdia – Asteromáta; Katarsis – Tavo Akys; Miriana Conte – SERVING; Mariam Shengelia – Libertà; Louane – maman; Sissal – Allucinazione; ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Yuval Raphael – New Day Will Rise; Abor & Tynna – Baller; Princ – Mila; Erika Vikman – ICH KOMME.

Il percorso di Abor e Tynna a Eurovision 2025

Il duo sale sul palco dell’Eurovision 2025 nel corso della seconda semifinale, in onda giovedì 15 maggio. I cantanti tuttavia sono già in finale, essendo la Germania uno dei paesi dei Big Five.

(IN AGGIORNAMENTO)