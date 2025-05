All’Eurovision 2025 è presente anche Parg con la canzone Survivor e i sicuramente molte persone cercheranno informazioni sul suo conto. Qui di seguito potete trovare tutto ciò che bisogna sapere sulla sua vita privata e dove trovarlo su Instagram e tutti gli altri social.

Chi è Parg

Parg età, vero nome e biografia

Parg nasce il 7 giugno 1996 in Armenia, quindi la sua età è di 28 anni. I genitori lo fanno crescere in Hayravank, Geghargunik. A un certo punto, però, si trasferiscono in Russia dove continua gli studi.

frequenta l’istituto di Teatro e Cinema ottenendo il diploma e poi fonda una band, The Edge Chronicles. Insieme compiono un tour internazionale toccando vari Paesi.

Oggi non sappiamo dove abita con precisione. Non abbiamo nemmeno alcuna informazione su altezza o peso.

Vita privata

Purtroppo Parg è molto riservato sulla sua vita privata e non sappiamo con precisione molti dettagli.

Dal 2024 pare che abbia una moglie che si chiama Nana e non dovrebbero avere figli.

Dove seguire Parg: Instagram e social

Prima di addentrarci nella carriera di Parg e del suo percorso all’Eurovision, vediamo dov’è possibile seguirlo sui social.

Primo tra tutti dobbiamo menzionare Instagram al quale seguono Facebook, Twitter e TikTok. Spesso possiamo vedere il suo fisico mentre si allena o si rilassa in estate.

Per ascoltare la sua musica sarà necessario accedere a YouTube o Spotify.

Carriera

Durante gli anni scolastici Parg fonda una band chiamata The Edge Chronicoles e tra il 2017 e il 2019 intraprendono una tournée internazionale.

Nell’estate del 2022 si esibisce per aprire i concerti di ZAZ e da allora dà inizio alla carriera come solista.

Tra i brani più noti possiamo ricordare Brunette e la cover di Snap di Rosa Linn. Nel 2024 riceve la candidatura per gli Armenian Music Video Award alla miglior canzone per il singolo Araj.

Un anno dopo prende parte alla Depo Evratesil e vincendo Parg viene scelto come rappresentate dell’Armenia per l’Eurovision 2025 con la canzone Survivor.

Album e canzoni di Parg

All’attivo non ha album ma solo un EP dal titolo Theatre Session (Live Edition).

Tra le canzoni, invece possiamo citare: Tell Me, la cover di Snap, Araj e Survivor.

Parg a Eurovision 2025

Il 7 febbraio 2025 viene annunciata la partecipazione di Parg a Depi Evratesil, competizione organizzata per selezionare il rappresentante all’Eurovision dell’Armenia.

La canzone Survivor gli ha permesso di vincere la gara e l’affetto del pubblico.

Canzone e testo

La canzone che Parg porta all’Eurovision 2025 si intitola Survivor e qui di seguito vi lasciamo un pezzo del testo:

Come on and shine the light,

Come on and shine on me,

Guess you can see,

I don’t believe,

Anything they told me

Letting me down,

Lifting me up,

Keeping me slow, but I can’t stop

It’s tearing me apart, I’m alive

Tryna look up, atop of a rock

Climbing these heights, man

I can’t stop at all

I’m standing tall

Sul sito ufficiale della competizione troverete anche il video completo dell’esibizione.

I concorrenti di Eurovision 2025

I concorrenti in gara all’Eurovision 2025 sono molti e nel corso delle semifinali si esibiranno in due gruppi separati. Vediamoli tutti:

Il percorso di Parg a Eurovision 2025

Il percorso del cantante armeno Parg comincia nella seconda semifinale dell’Eurovision 2025, in onda su Rai 2 il 17 maggio.

Riuscirà a classificarsi nella rosa di coloro che accederanno alla finale? Vi terremo aggiornati.