Quest’anno a rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2025 c’è Zoë Më. Ma chi è la cantante e cosa conosciamo sul suo conto? Andiamo a scoprirlo e vediamo cosa sappiamo in merito alla canzone con cui gareggerà alla kermesse.

Chi è Zoë Më

Nome e Cognome: Zoë Anina Kressler

Nome d’arte: Zoë Më

Data di nascita: 6 ottobre 2000

Luogo di Nascita: Basilea

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @zoe.me.music

Zoë Më età e biografia

Andiamo a scoprire chi è Zoë Më e quello che sappiamo in merito alla sua biografia. La rappresentante della Svizzera all’Eurovision 2025 è nata a Basilea il 6 ottobre 2000. La sua età dunque è di 24 anni.

Sappiamo che la sua altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri, mente non conosciamo le informazioni relative al suo peso.

Pur essendo nata in Svizzera, Zoë ha vissuto in Germania con i suoi genitori prima di trasferirsi con la sua famiglia a Friburgo nel 2009.

All’età di 10 anni si è avvicinata alla musica e ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Si descrive come una “piccola fata” con un profondo legame con due culture, entrambe rappresentate nella sua musica.

Vita privata

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla vita privata di Zoë Më.

In molti si chiedono se la cantante sia fidanzata.

Tuttavia al momento non conosciamo la risposta a questa domanda.

Dove seguire Zoë Më: Instagram e social

Il pubblico si sta certamente già chiedendo come fare per restare in contatto con Zoë Më.

Se volete seguire la rappresentante della Svizzera all’Eurovision 2025 il modo più semplice sono ovviamente i social.

La cantante ha infatti un profilo Instagram attivo, tramite il quale aggiorna i fan con tutte le principali news della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Come vi abbiamo anticipato, Zoë Më inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 10 anni.

Nel 2020 ha così inciso l’album di debutto Momoko. Successivamente, nel 2024 ha vinto due concorsi indetti dall’ente radiotelevisivo svizzero SRG SSR, l’Artiste Radar organizzato dall’emittente francofona RTS e il Best Talent Awards dell’emittente in lingua tedesca SRF.

Nello stesso anno, si esibisce in vari festival musicali come Montreux Jazz Festival ed il Luzern Live. Contemporaneamente viene scelta come artista d’apertura dei concerti di Remo Forrer e di Joya Marleen. Sempre nello stesso periodo ha rilasciato due EP, Le Loup e Dorienne Gris.

Zoë Më a Eurovision 2025

Nel 2025 per Zoë Më arriva una grande opportunità, quando l’ente radiotelevisivo SRG SSR annuncia di aver selezionato internamente la cantante per rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà proprio nella sua città natale, Basilea.

Nel corso della kermesse musicale Zoë presenta la canzone Voyage. Andiamo dunque a scoprire di più sul brano.

Canzone e testo

Come annunciato, Zoë Më rappresenterà la Svizzera all’Eurovision 2025 con la canzone Voyage, scritta e composta dalla cantante stessa insieme a Emily Middlemas e Tom Oehler.

Il brano esplora l’importanza della gentilezza, del rispetto e della positività nelle relazioni interpersonali e affronta temi come il bullismo e la negatività. Inoltre propone un messaggio di speranza e crescita personale. Ecco dunque un estratto del testo di Voyage:

“Tu comprendras un jour

Que les fleurs sont plus belles

Quand tu les arroses

Tu m’as coupé tellement de…

…Fois

Si tu veux je pars

Avec toi pour faire un voyage

Faire un voyage, voyage

Faire un voyage avec toi”.

Per la prima volta la Svizzera propone in gara all’Eurovision una canzone totalmente in lingua francese e di certo in molti attendono di scoprire cosa accadrà durante la kermesse.

I concorrenti di Eurovision 2025

Andiamo a scoprire chi sono i concorrenti dell’Eurovision 2025. Questi gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 13 maggio:

VÆB – RÓA; Justyna Steczkowska – GAJA; Klemen – Quanto tempo ci resta; Tommy Cash – Espresso Macchiato; Melody – ESA DIVA; Ziferblat – Bird of Pray; KAJ – Bara Bada Bastu; NAPA – Deslocado; Kyle Alessandro – Lighter; Red Sebastian – Strobe Lights; Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro; Mamagama – Run With U; Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Shkodra Elektronike – Zjerm; Claude – C’est La Vie; Marko Bošnjak – Poison Cake; Zoë Më – Voyage; Theo Evan – Shh.

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2025, in onda giovedì 15 maggio, si esibiranno invece:

Go-Jo – Milkshake Man; Nina Žižić – Dobrodošli”; EMMY – Laika Party; Tautumeitas – Bur Man Laimi; PARG – SURVIVOR; JJ– Wasted Love; Remember Monday – What The Hell Just Happened?; Klavdia – Asteromáta; Katarsis – Tavo Akys; Miriana Conte – SERVING; Mariam Shengelia – Libertà; Louane – maman; Sissal – Allucinazione; ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Yuval Raphael – New Day Will Rise; Abor & Tynna – Baller; Princ – Mila; Erika Vikman – ICH KOMME.

Il percorso di Zoë Më a Eurovision 2025

L’Eurovision 2025 parte ufficialmente martedì 13 maggio e quella stessa sera, nel corso della prima semifinale, inizia anche il percorso di Zoë Më. La rappresentante della Svizzera si esibirà dunque per la prima volta con la canzone Voyage e di certo non mancheranno le emozioni.

(IN AGGIORNAMENTO)