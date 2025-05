La vita della cantante è piena di successo per quanto riguarda la carriera e alcuni momenti doloro dal punto di vista della vita privata. Se volete conoscere meglio Louane, rappresentate all’Eurovision 2025 della Francia, vi consigliamo di proseguire la lettura. Tutto ciò che dovete sapere sul profilo Instagram e il suo vero nome.

Chi è Louane

Nome e Cognome: Anne Edwige Maria Peichert

Nome d’arte: Louane o Louane Emera

Data di nascita: 26 novembre 1996

Luogo di Nascita: Hénin-Beaumont (Francia)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 67 centimetri

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantante

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @watchoutforthetornado

Louane età, vero nome e biografia

Chi è la cantante della famiglia Bélier? Se volete sapere in che mese è nata Louane Emeta, vi possiamo dire che la data di nascita è il 26 novembre 1996, in Francia. Oggi quindi ha un’età pari a 28 anni.

Prima di parlare dei genitori e della sua famiglia, vogliamo concludere con i dati relativi all’altezza (1 metro e 67 centimetri). Il peso è invece sconosciuto.

Tornando alla madre e al padre sappiamo che hanno lavorato nel campo delle assicurazioni. La mamma aveva origini portoghesi e brasiliane, mentre il papà era di origini tedesche e polacche. La prima, Isabelle, muore nel 2014 a causa di un cancro mentre il secondo, Jean-Paul, muore l’anno precedente.

Qual è il vero nome di Louane? All’anagrafe si chiama Anne Edwige Maria Peichert. Oggi dove abita Louane? La cantante vive in Francia con la sua famiglia.

Vita privata

Della vita privata antecedente al 2018 non abbiamo alcuna informazione, tuttavia sappiamo che da quell’anno Louane è fidanzata con Florian Rossi.

Louane non si è ancora sposata ma nell’ottobre del 2024 ha annunciato il fidanzamento ufficiale con il compagno.

Nel 2020 nasce la loro prima figlia che lei e il fidanzato chiamano Esmée.

Dove seguire Louane: Instagram e social

Per seguire Louane nella vita privata e nel percorso all’Eurovision è necessario avere almeno un profilo su Instagram.

Per ascoltare le canzoni di Louane non dimentichiamoci che sono disponibili YouTube, Spotify e anche TikTok. La cantante è presente anche su Twitter.

Carriera

Louane inizia a cantare quando è molto piccola e nel 2013 partecipa a The Voice Francia. Una volta terminata questa esperienza, la giovane cantante utilizza il suo attuale nome d’arte che è una fusione tra il suo e quello della sorella Louise.

Vi state chiedendo qual è il film francese su una famiglia sordomuta? Nel 2014 debutta anche al cinema con La famiglia Bélier, ottenendo l’acclamazione dal pubblico e il Premio Lumière per la miglior promessa femminile.

In merito alla carriera musicale, invece, sappiamo che nel 2015 pubblica il primo album intitolato Chambre 12. Due anni più tardi pubblico un disco che prende il suo nome e nel 2020 arriva Joie de vivre. Nel 2025 Louane approda all’Eurovision con la canzone Maman.

Album e canzoni di Louane

Gli album di Louane sono cinque al 2024: Chambre 12, Louane, Joie de vivre, Sentiments e Solo. Ha all’attivo anche un EP, Avenir, e diversi singoli di successo: Secret, Si t’etais là e altre.

Note anche le sue interpretazioni nel film La famiglia Bélier sulle note di Je vole e Je vais t’aimer.

Nel 2025 Louane porta Maman all’Eurovision Song Contest.

Film e programmi TV di Louane

Tra i programmi televisivi ai quali ha partecipato la cantante possiamo citare The Voice Francia ma è attiva anche nel mondo del cinema.

Nel 2014 è protagonista de La famiglia Bélier e poi appare in altre due pellicole francesi. Diventa doppiatrice in Trolls, Sahara e Gli Incredibili 2 nel suo Paese.

Nel 2025 Louane rappresenta la Francia all’Eurovision Song Contest.

The Voice Francia

La carriera di Louane, prima dell’Eurovision 2025, prende il via grazie alla sua partecipazione a The Voice Francia.

Arriva a un passo dalla finale ma non riesce a ottenere la vittoria.

La famiglia Bélier

Nel 2014 debutta al cinema con il film intitolato La famiglia Bélier dopo essere stata notata a The Voice dal regista.

Per poter ottenere il ruolo ha dovuto imparare la lingua dei segni e grazie al successo di pubblico ottiene alcuni importanti premi come il Premio Lumière per la migliore promessa femminile.

Louane a Eurovision 2025

Louane partecipa all’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera dopo essere stata selezionata dall’emittente televisiva France Télévision.

La canzone in gara si intitola Maman e qui sotto potrete trovare uno stralcio del testo nella sua lingua madre.

Canzone e testo

Qui di seguito potete trovare il testo di Maman, la canzone che Louane porta all’Eurovision 2025:

J’ai trouvé l’amour, indélébile

Tu sais le vrai toujours, même quand le temps file

Quand il me tient la main

J’ai plus peur de rien

Et ça m’fait comme avant

Quand toi tu m’tenais la main.

Je vais mieux, je sais où je vais

J’ai arrêté d’compter les années

Et si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman.

Sul web troverete anche la traduzione delle canzoni di Louane, non perdetevele!

I concorrenti di Eurovision 2025

Volete sapere chi sono i concorrenti dell’Eurovision Song Contest 2025? Ecco alcuni dei nomi:

VÆB – RÓA; Justyna Steczkowska – GAJA; Klemen – Quanto tempo ci resta; Tommy Cash – Espresso Macchiato; Melody – ESA DIVA; Ziferblat – Bird of Pray; KAJ – Bara Bada Bastu; NAPA – Deslocado; Kyle Alessandro – Lighter; Red Sebastian – Strobe Lights; Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro; Mamagama – Run With U; Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Shkodra Elektronike – Zjerm; Claude – C’est La Vie; Marko Bošnjak – Poison Cake; Zoë Më – Voyage; Theo Evan – Shh.

Proseguiamo con i partecipanti in gara all’Eurovision 2025:

Go-Jo – Milkshake Man; Nina Žižić – Dobrodošli”; EMMY – Laika Party; Tautumeitas – Bur Man Laimi; PARG – SURVIVOR; JJ– Wasted Love; Remember Monday – What The Hell Just Happened?; Klavdia – Asteromáta; Katarsis – Tavo Akys; Miriana Conte – SERVING; Mariam Shengelia – Libertà; Louane – Maman; Sissal – Allucinazione; ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Yuval Raphael – New Day Will Rise; Abor & Tynna – Baller; Princ – Mila; Erika Vikman – ICH KOMME.

Vediamo il percorso di Louane nella kermesse…

Il percorso di Louane a Eurovision 2025

Louane si esibisce nella seconda semifinale dell‘Eurovision 2025 anche se, facendo parte dei Big Five, è già passata di diritto alla finale del 17 maggio.

Come si piazzerà in classifica? Lo scopriremo molto presto.

