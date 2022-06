Chi ha vinto L’Isola dei Famosi? Chi è il vincitore

Ecco chi ha vinto L’Isola dei Famosi 16

Andiamo a scoprire chi ha vinto L’Isola dei Famosi 16. Stasera si conclude l’edizione più lunga della storia del reality show e dopo più di tre mesi finalmente è stato proclamato il vincitore. Come sappiamo a contendersi il primo posto sono ben sei naufraghi, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Luca Daffrè e Mercedesz Henger, che sono stati i più amati dal pubblico.

Settimana dopo settimana infatti i telespettatori si sono appassionati alle vicende dei concorrenti, e tra emozioni, risate, liti e colpi di scena, senza dubbio questa è stata una delle edizioni più seguite e amate di sempre. Dopo un lungo percorso, fatto di alti e bassi, i sei naufraghi hanno avuto modo di arrivare alla fine del loro cammino e di dare il via alla corsa verso la vittoria.

Ma chi ha vinto dunque L’Isola dei Famosi 16? Solo tra pochi minuti partirà la diretta ufficiale su Canale 5 e alla conduzione di sarà Ilary Blasi. Ad affiancare la presentatrice come al solito ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre in Honduras a guidare i naufraghi nei loro ultimi ci sarà Alvin.

A fine serata dunque sapremo chi è il vincitore de l’isola, e di certo anche stavolta non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. E voi per chi tifate? Fatecelo e sapere e continuate a seguirci per tante altre news sulla finale e non solo.

