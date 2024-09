Leader degli Afterhours Manuel Agnelli lo rivediamo tra i giudici di X Factor 2021. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui: dall’età, alla vita privata, la carriera e le canzoni e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Manuel Agnelli

Nome e Cognome: Manuel Agnelli

Data di nascita: 13 marzo 1966

Luogo di Nascita: Corbetta (MI)

Età: 58 anni

Altezza: 1,77 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantautore, musicista, produttore discografico e personaggio televisivo italiano

Fidanzata: Manuel ha una fidanzata, Francesca Risi

Figli: Manuel ha una figlia, Emma

Tatuaggi: Manuel non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @aew.manuelagnelli e @colleghidimanuelagnelli

Manuel Agnelli età e biografia

Ecco cosa sappiamo della biografia del giudice di X Factor. Dov’è nato Manuel Agnelli? Il cantante è nato a Corbetta (queste le sue origini), in provincia di Milano, il 13 marzo 1966. La sua età è dunque di 58 anni.

Della sua biografia sappiamo ancora che si è diplomato presso l’I.T.A.S. “G. Bonfantini” di Novara, e poco dopo si dedica alla sua passione per la musica. Se c’è chi pensa sia parente della famiglia Agnelli, si sbaglia. Non c’è alcun legame, sebbene abbiano lo stesso cognome.

Vita privata

In molti si chiedono anche se il cantante abbia una moglie. Per diverso tempo si è pensato che Agnelli fosse sposato con Francesca Risi, con la quale ha una relazione da numerosi anni. Tuttavia recentemente l’artista ha fatto chiarezza sulla situazione. I due sono infatti sono fidanzati e ad oggi non è ancora arrivata una proposta di matrimonio. Dal loro amore però è nata anche una figlia, Emma.

In merito all’incontro con la Risi, avvenuto in una libreria di Milano, Manuel Agnelli qualche tempo fa ha raccontato:

“È appassionata di letteratura e io andavo lì a leggere i libri. A un certo punto cominciai a tornare solo per rivederla. Pensava fossi un architetto, non mi conosceva, non era nel mondo della musica, e questo mi piaceva, anche se ci sta che la gente ti avvicini per quello che fai. Era gelosa, certo, e credo lo sia ancora. Però ha avuto l’intelligenza di capire che le persone sono fatte in un certo modo e di non volerle cambiare. Adesso fa la mamma e la casalinga ed è la mia stylist, ha un gusto pazzesco anche come arredatrice”.

Scopriamo ora dove poter seguire Manuel Agnelli su Instagram.

Dove seguire Manuel Agnelli: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove poter seguire Manuel Agnelli su Instagram.

Fino a poco prima dell’inizio del talent il cantante non aveva un profilo attivo sul noto social, tuttavia con l’inizio delle registrazioni di X Factor 2020, Emma Marrone, Mika e Hell Raton hanno deciso di aprire la prima pagina ufficiale di Agnelli. L’account si chiama infatti Colleghi di Manuel Agnelli, tuttavia è gestita dal leader degli Afterhours.

Successivamente Manuel ha deciso di registrarsi sul social network in questione e conta oltre 171 mila seguaci.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Manuel Agnelli.

Carriera

La carriera di Manuel Agnelli inizia nel 1985, quando dà vita a un complesso, che in tanti si chiedono come si chiama. Il nome è Afterhours, fondato insieme con Lorenzo Olgiati (basso) e Roberto Girardi (batteria). Ai tre si aggiungerà poco dopo Paolo Cantù (chitarra). Due anni dopo la band pubblica il suo primo 45 giri My Bit Boy, a cui seguirà il primo album All the Good Children Go to Hell.

Il progetto viene etichettato come uno dei dieci migliori dischi italiani degli anni ’80. Nel 1989 Manuel, insieme ad altri musicisti, fonda l’etichetta discografica Vox Pop, che in cinque anni produce una novantina di dischi. Negli anni a venire Agnelli, naturalmente insieme agli Afterhours, pubblica i dischi During Christine’s Sleep, Pop Kills Your Soul, Germi, Hai paura del buio?, Non è per sempre, Quello che non c’è, Ballate per piccole iene, I milanesi ammazzano il sabato, Padania e Folfiri o Folfox, uscito per Universal il 10 giugno 2016.

Nel 1997 Agnelli collabora come produttore artistico con Cristina Donà, della quale ha prodotto i primi due album, ossia Tregua e Nido. Per di più nel corso degli anni ha collaborato anche con Marco Parente, Mina, La Crus, Patty Pravo, Verdena, Pitch e Scisma.

Nel 1998 produce Club privé dei Massimo Volume e collabora con i La Crus nella realizzazione dell’album Dietro la curva del cuore. L’anno seguente collabora nuovamente con Emidio ‘Mimì’ Clementi dei Massimo Volume, con cui realizza il progetto Gli Agnelli Clementi. Nello stesso anno Agnelli debutta nel mondo letterario. Manuel pubblica infatti il libro I racconti del tubetto. Successivamente il romanzo viene ripubblicato da Mondadori con il titolo Il meraviglioso tubetto al quale è abbinato un CDS contenente canzoni inedite dell’album Non è per Sempre degli Afterhours.

Nel 2003 Manuel Agnelli partecipa alla raccolta di racconti Die for me – racconti e immagini di amicizie corrotte. Dal suo testo, “morireste per me?”, la regista Anna de Manincor gira un cortometraggio di 10 minuti, che viene allegato in videocassetta al libro. Contemporaneamente oltre a proseguire la carriera con gli Afterhours, Agnelli parte per un tour mondiale con i Twilight Singers. Sempre al 2023 risale il singolo Severodonetsk.

Libro

Dopo vari successi, nel 2011 Agnelli esce col libro Caratteri/Sette giorni, e nello stesso anno torna a suonare con i Twilight Singers. Due anni più tardi insieme agli Afterhours annuncia il progetto chiamato Hai Paura del Buio?, come il celebre album del 1997. Si tratta di un festival culturale itinerante al quale prendono parte cantanti e diversi volti del mondo dello spettacolo.

X Factor

Una grande svolta per la sua carriera avviene nel 2016, quando Manuel Agnelli diventa giudice della decima edizione di X Factor. Qui la sua concorrente Eva si classifica al terzo posto. L’anno seguente torna ancora una volta dietro al bancone del talent show. L’anno seguente con un concerto evento al Forum di Assago festeggia i 30 anni di carriera degli Afterhours. Pochi mesi dopo torna per la terza volta di fila a X Factor, dove guida le under donne.

Nel 2019 parte il tour “An Evening with Manuel Agnelli”, durante il quale porta nei teatri italiani uno spettacolo acustico. Le registrazioni di alcune date in un album pubblicato solo in vinile nell’inverno 2020. A settembre 2020 Agnelli torna nuovamente a X Factor, dove ricopre per la quarta volta il ruolo di giudice.

Nel 2021 abbiamo rivisto Manuel Agnelli a X Factor. Accanto a lui a ricoprire il ruolo di giudici anche Emma Marrone e Hell Raton e Mika. Tra le novità il cambio di conduttore. Ludovico Tersigni prende le redini di Alessandro Cattelan e la rimozione delle categorie.

Manuel Agnelli a X Factor 2024

Per il 2024 Achille Lauro è stato scelto per guidare i nuovi talenti di X Factor 2024. Il cantautore romano è infatti uno dei giudici di questa edizione del programma televisivo in onda su Sky Uno.

I giudici di X Factor

Chi sono tutti gli altri giudici di X Factor 2024 che si accomoderanno dietro al famoso bancone? Insieme a Manuel Agnelli ci saranno Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Chi conduce X Factor 2024? A guidare la squadra di giudici e concorrenti troviamo la cantante Giorgia.

I concorrenti di X Factor 2024

