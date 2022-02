Conduttori Iene 2022: ecco chi sono

Le Iene stanno tornando. Dal 9 febbraio, il mitico programma d’inchiesta sarà di nuovo in prima serata su Italia 1. Ma dopo l’arrivederci di Nicola Savino, già passato al divertente Back to School, Mediaset è dovuta correre ai ripari pensando a un’altra conduzione.

In un primo momento, intorno al vuoto creato da Savino, si era mormorato che sarebbe stata Alessia Marcuzzi a sostituirlo. Per lei avrebbe significato un “ritorno a casa”, ma specialmente ritrovare quegli stimoli di cui, decidendo di prendersi una pausa dalla TV, aveva detto di sentirsi sprovvista da tempo. Invece, come ci conferma il diretto interessato, a ritrovare la vecchia squadra di lavoro sarà Teo Mammucari. E con una compagna di lavoro che lo conosce benissimo: Belen Rodriguez!

“Sì, presenterò Le Iene insieme a Belen. Sarò io, Teo Mammuccari, a debuttare come conduttore delle Iene insieme a Belen Rodriguez. Sono molto felice per questa cosa”.

Teo Mammucari e Belen: l’affiatata coppia TV

Diversamente da Belen, per cui la conduzione delle Iene 2022 sarà effettivamente un debutto, Teo Mammucari è apparso per la prima volta nella trasmissione come inviato nel ’99. Dal 2013 al 2015, e poi dal 2017 al 2018, è stato invece conduttore in studio al fianco di Ilary Blasi e con il “sottofondo” della Gialappa’s Band. Intanto, nel 2009, aveva condotto una versione 2.0 del celeberrimo Sarabanda, lasciandosi affiancare proprio da Belen, che all’epoca era diventata una star grazie all’Isola dei Famosi.

E sempre insieme a Belen, lo ricordiamo, Teo Mammucari lavora da anni anche a Tu sì que vales, dove lei conduce e lui è giudice “poltronato” con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

La coppia, insomma, si ricompone per un’avventura nuova ma verso la quale il pubblico ha grandi aspettative.

Novella 2000 non dimentica inoltre che Teo Mammucari e Belen sono da sempre piuttosto attivi anche sul fronte del gossip.

Lei ha catalizzato (e continua a catalizzare) l’attenzione della cronaca rosa con le sue tormentate storie d’amore. Prima Borriello, poi Corona e soprattutto Stefano De Martino, che ha sposato, lasciato e si è ripresa più volte (c’è chi dice che i due si siano nuovamente riavvicinati). Infine il recente legame con Antonino Spinalbese, che le ha dato la seconda figlia Luna Marì proprio pochi mesi fa, prima che Belen, con estrema disinvoltura sui social, tornasse a definirsi “single”.

Anche Mammucari non “sfigura” Belen, in questo senso. Il conduttore ha avuto infatti un amore turbolento per Aida Yespica, prima di intrecciare una più felice relazione con l’ex Velina Thais Souza Wiggers, da cui nel 2008 ha avuto la figlia Julia.

