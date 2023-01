NEWS

Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è lite al GF Vip

Nel pomeriggio di ieri sembrava che tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli procedesse tutto per il meglio. I due si sono trovati in stanza da letto e non sono mancati attimi di tenerezza. Ma… i guai sono dietro l’angolo. Questo perché successivamente la venezuelana ha richiamato l’attenzione del coinquilino, con la speranza di potergli dire qualcosa in disparte lontana da occhi indiscreti. Atteggiamento questo che ha seccato non poco Daniele Dal Moro, il quale non solo le ha fatto notare che eludere microfoni non si fa, ma ha anche suggerito di parlare apertamente. In una Casa con 120 telecamere e microfoni ambientali è un po’ impossibile non farsi notare.

Così Daniele Dal Moro ha detto senza senza mezzi termini di essere davvero stufo di tutti questi giochetti: “Parla apertamente. Questa necessità di prendere da parte una persona e dire cose senza microfoni in gran segreto o all’orecchio. Io a 32 anni queste cose non le voglio fare. Hai 30 anni e ne dimostri 10. Tutti si accorgono di quel che fai, io non ci voglio entrare in queste cose”. Piuttosto arrabbiato Daniele si è allontanato da Oriana e ha raggiunto il cortiletto. A seguire lei l’ha raggiunto e hanno avuto un altro diverbio: “Visto che la pensi così non mi parlare più”, ha detto lei.

“Stare con te vuol dire fare questo, parlare senza i microfoni, e i segreti i, e parlare nell’orecchio.

Io a 32 anni ste cose non le voglio fare. Hai 30’anni enne dimostri 10. Se ne accorgono tutti di quello che fai, e io non ci voglio centrare”

Mentre Daniele si è sfogato con gli altri compagni del cortiletto, come vedremo, Oriana è tornata in piscina per raccontare tutto ai suoi amici…

Dall’altra parte Daniele Dal Moro non è rimasto di certo a guardare e ha avuto parecchio da ridire su Oriana Marzoli e i suoi atteggiamenti: “L’abbraccio ok, c’è attrazione perché c’è, ma io la sua partita di m***a come fanno loro non la gioco. La giocassero per i c***i loro. Non so come dirlo più come dirlo. Segretini, robe, dinamiche, cose, clip.. ma vaff****lo. Mi irrita in un modo sta cosa. Basta parlarmi coprendo i microfoni. Ci scherzo ma fino a un certo punto”.

Oltretutto Daniele Dal Moro pare ancora molto diffidente rispetto alle reali intenzioni di Oriana Marzoli e pensa che abbia voluto intraprendere questa conoscenza solo dopo l’accaduto con Antonino Spinalbese e dopo aver mollato la presa con Luca Onestini, il quale si trova già in una situazione complicata con Nikita Pelizon. Tuttavia Daniele, però, ha anche una convinzione: ovvero che a Oriana piaccia realmente Luca e viceversa, ma sta cosa a oggi non ha funzionato per i motivi da lui stesso elencati…

IL DARLING,VOCE DELLA VERITA’

In un altro video vediamo Daniele parlare con Davide e Wilma in cucina e svelare di ha notato Oriana nascosta vicino al biliardo a capire cosa lui stesse raccontando. Dal Moro ha poi confidato di aver coinvolto Davide e Wilma in questa scenetta perché l’aveva vista lì vicino e sapeva che avrebbe reagito in quel modo.

Oriana Marzoli ha avuto modo, intanto, di parlare dell’accaduto anche con Nicole Murgia, la quale ha cercato di dare all’amica qualche consiglio. Al contempo l’ha anche redarguita di essere stata sempre poco chiara. Daniele Dal Moro, infine, ha avuto modo di sfogarsi con Davide Donadei e Wilma Goich e ha manifestato le sue perplessità.

Cosa succederà ora tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip?