1 Complotto contro Davide Silvestri?

Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip che ha visto l’eliminazione di Andrea Casalino dalla trasmissione. Poco dopo il verdetto del pubblico e l’analisi delle varie dinamiche, sono ritornate le tanto temute nomination. A finire al televoto Davide Silvestri, Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu.

Proprio Davide Silvestri è il concorrente che ha ricevuto più voti da parte dei suoi compagni di viaggio, tra chi ha fatto le nomination palesi e chi, invece, le ha fatte nel segreto del confessione (questo privilegio spetta solo agli immuni scelti dai vipponi e dalle opinioniste). La scelta di mandare proprio l’attore al televoto però non sembra essere stata del tutto casuale secondo alcuni utenti del web, che ci hanno visto un complotto. In che modo? Ad un certo punto la regia ha inquadrato il salotto dove erano presenti Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo e Manila Nazzaro.

Tutte e quattro parlano fitto fitto e a mezza lingua, pronunciando solo l’iniziale del nome del concorrente che hanno intenzione di nominare. Se Manila Nazzaro ha detto che il suo voto sarebbe andato ad Amedeo Goria perché lo vede ‘stanco’, Raffaella Fico ha fatto sapere che invece avrebbe mandato al televoto Davide Silvestri, aggiungendo: “Anche lei”.

Il QI delle scimmie molto più alto del QI di queste quattro che si accordano proprio in diretta su chi nominare #gfvip pic.twitter.com/fyPLMPam2h — Vale ♐️ (@afiresign_) October 1, 2021

C’è da dire che poi quando è arrivato il momento di fare un nome tutti coloro che hanno pronunciato quello di Davide Silvestri hanno dato una motivazione simile, spiegando che è una persona che non prende mai una posizione e lo vorrebbero più deciso. A differenziarsi in questo sono state invece Katia Ricciarelli e Carmen Russo. La cantante lirica ha dato il suo voto all’attore perché a detta sua “è succube di Alex Belli”.

Il fatto sta facendo molto discutere gli utenti del web, che si trovano in totale disaccordo sul fare “complotti” prima per scegliere chi nominare. Le notizie su Davide Silvestri non sono finite qui…