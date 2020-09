Dove vedere il Grande Fratello Vip 5? Dirette, daytime, streaming e social

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere il Grande Fratello Vip 5: le dirette, i daytime, lo streaming online e i social.

Dove vedere il Grande Fratello Vip 5: la prima serata su Canale 5 e le repliche

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 è arrivata e mancano solo poche ore al debutto ufficiale in questa nuova stagione televisiva. Alla conduzione, ritroviamo Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza di Pupo e Antonella Elia, nelle vesti di opinionisti.

Tuttavia i telespettatori si stanno già chiedendo dove vedere il Grande Fratello Vip 5. Noi per non farvi mancare nulla vi forniamo tutte le informazioni in merito. Tutte le puntate in diretta del reality andranno in onda in prima serata su Canale 5. L’orario d’inizio è fissato, minuto più, minuto meno, per le 21.20-21:30 circa. Non sarà una novità il doppio appuntamento fissato al lunedì e al venerdì e già testato nella quarta edizione.

La prima puntata, come vedremo nel box qui sotto, è in programma il 14 settembre e il successivo sarà poi il venerdì. Questo il calendario delle prime cinque puntate del Grande Fratello Vip 5, che dovrebbe susseguirsi fino alla fine del reality:

Prima puntata: lunedì 14 settembre

Seconda puntata: venerdì 18 settembre

Terza puntata: lunedì 21 settembre

Quarta puntata: venerdì 25 settembre

Quinta puntata: lunedì 28 settembre

Chi non dovesse riuscire a seguire le dirette del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5 può usufruire di un’opportunità unica. Come ogni anno, infatti, La5 (canale 30 del digitale terrestre, 159 e 5030 di Sky) trasmetterà sul canale le repliche della trasmissione. Solitamente la programmazione è prevista per il giorno successivo alla messa in onda e l’orario dovrebbe corrispondere alle 21.00 circa.

Daytime e diretta: gli appuntamenti con la striscia quotidiana

La prima serata è solo uno delle tante possibilità che abbiamo di seguire la diretta costantemente, senza perdere nemmeno un minuto. Scopriamo come e dove vedere il Grande Fratello Vip 5 sulle reti Mediaset a disposizione.

Di seguito ecco tutti gli appuntamenti tra daytime e dirette (salvo spostamenti di orari) del Grande Fratello Vip 5:

Canale 5 oltre alla prima serata , offre ai telespettatori la striscia quotidiana . L’appuntamento è fissato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì , dalle 16:05 alle 16:20 .

oltre alla , offre ai telespettatori la . L’appuntamento è fissato tutti i giorni, dal al , dalle alle . Italia 1 ci regala, invece, una doppia striscia quotidiana . Il daytime andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 18:00 fino alle 18:20 . Mentre il sabato e la domenica vedremo il Grande Fratello dalle 13:00 alle 13:15 . Qui verrà trasmesso un riassunto della settimana.

ci regala, invece, una . Il andrà in onda dal al a partire dalle fino alle . Mentre il e la vedremo il dalle alle . Qui verrà trasmesso un riassunto della settimana. La5 ha diversi spazi dedicati Grande Fratello Vip 5 . Partiamo dalle strisce quotidiane . Queste saranno in diretta dal lunedì al venerdì alle 14.00 e alle 19:30 . Come di consueto il sabato e la domenica alle 14.00 e alle 19.00 . Ma non solo, perché qui vi è la novità. Infatti La5 offre al pubblico una diretta notturna , a partire dalle 24.30 , da una regia differente rispetto alla principale, oltre alle repliche delle prime serate già citate.

ha diversi spazi dedicati . Partiamo dalle . Queste saranno in diretta dal al alle e alle . Come di consueto il e la alle e alle . Ma non solo, perché qui vi è la novità. Infatti offre al pubblico una , a partire dalle , da una regia differente rispetto alla principale, oltre alle repliche delle prime serate già citate. Mediaset Extra come ogni anno dedicherà la diretta ufficiale dalla casa. Salvo cambiamenti si partirà alle 09:00 del mattino e si chiuderà alle ore 02:00.

Questo dunque il modo per seguire dirette e daytime del Grande Fratello Vip 5. E in streaming?

Dove vedere il Grande Fratello Vip 5 in streaming

Forniti tutti gli appuntamenti della diretta in prima serata e del daytime del Grande Fratello Vip, non possiamo non citare la parte dedicata allo streaming.

Basta semplicemente accedere alla piattaforma online Mediaset Play, dove sarà possibile trovare contenuti inediti, daytime e spezzoni di liti o conversazioni tra i concorrenti. Ciò dunque darà modo anche di non perdere nemmeno un minuto di ciò che accade e per i fan più accaniti del reality è senza dubbio una risorsa preziosa.

A disposizione per gli appassionati del programma, c’è anche il sito ufficiale del Grande Fratello Vip 5. Anche qui ci sarà la sezione apposita dedicata alle curiosità sui vip, ma anche la parte dedicata alle news e ai video, così come contenuti prettamente esclusivi quali gallery o clip inedite.

Lo streaming dunque sarà una fonte davvero molto preziosa. Se come lo scorso anno non mancheranno anche le interviste al conduttore Alfonso Signorini e ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Ma non solo, perché potrete trovare anche i confessionali mai andati in onda e forse ci sarà anche il format “Obbligo o Verità”. Ogni concorrente eliminato dunque affronterà una sorta di intervista inedita, dove risponderà a domande scomode, affronterà penitenze e altro. Insomma, le sorprese non finisco mai.

Cosa molto importante, tra l’altro, è che mediante lo streaming sarà possibile seguire la diretta dalla casa con la funzione ‘2 regie’. Le prime collegate in tempo reale da due stanze differenti della Casa, l’altra, invece, permetterà di andare a rivedere i momenti vissuti un’ora prima. Questo procedimento, tra l’altro, è possibile farlo anche tramite l’app Mediaset Play.

Presente, come di consueto, anche il Live Blogging. Non si tratta che della cronaca per iscritti, molto dettagliata, che spiega ciò che accade in puntata e day-by-day.

Ma non solo. Ci sarà anche una novità assoluta dedicata allo streaming del Grande Fratello Vip 5, chiamata GF VIP Party. Ecco quanto riportato da Affari Italiani:

“Sarà in diretta streaming a partire dal 21 settembre dal lunedì al venerdì alle 16.20 per un’ora e sarà visibile su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello Vip. Condotto dall’entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica Annie Mazzola e dal creator Awed (Simone Paciello), vedrà l’intervento di ospiti del mondo della tv e del digital e interagirà con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social.

Seguendo la diretta dalla Casa su Mediaset Extra, Annie, Awed e i loro ospiti non lesineranno battute, critiche, gossip e previsioni. E se qualche utente si mostrasse particolarmente sagace nel commentare, potrebbe essere invitato a metterci la faccia…”

Sarà dunque una sorta di daytime del Grande Fratello Vip 5.

Così dunque si può seguire in streaming il Grande Fratello Vip 5. Infine, c’è anche l’opportunità di seguire la trasmissione sui social. Ma scopriamo di più in merito.

Dove vedere il Grande Fratello Vip 5 sui social

C’è modo di seguire il Grande Fratello Vip 5 sui social? La riposta è sì!

Non ultima per ordine d’importanza è il potente mezzo dei social. Anche in questo modo è possibile seguire il Grande Fratello Vip 5. Quotidianamente, infatti, mediante gli account ufficiali della trasmissione saranno forniti tutti i momenti salienti del programma.

Potrete trovarli nelle pagine Facebook, Twitter e Instagram del reality show.

Proprio grazie ai social, però, sarà anche possibile interagire con la trasmissione e commentare gli avvenimenti più divertenti e non in tempo reale. Sempre grazie alle pagine social sarà possibile trovare anche contenuti inediti come interviste, backstage e news sui concorrenti.

E come dimenticare poi l’amato hashtag ufficiale. Da lunedì 14 settembre infatti tutti gli utenti torneranno a twittare e commentare utilizzando: #GFVIP. Questa dunque è la parte dedicata ai social del Grande Fratello Vip 5.

I concorrenti del GF Vip 5

Al timone di conduzione del Grande Fratello Vip 5 come dicevamo, ci sarà Alfonso Signorini. Accanto a lui ritroveremo, nel ruolo di opinionisti, Pupo e la showgirl Antonella Elia. Ma facciamo un breve recap di tutti i concorrenti che varcheranno la Porta Rossa.

Partiamo con questo elenco. Ecco tutte le donne che vedremo nella casa più spiata d’Italia:

Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5, invece spuntano i seguenti nomi:

Sono loro i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 5. Tra loro ci sarà un unico e solo vincitore, ma sarete solo voi a deciderlo. Come fare? Consultate la sezione che vi abbiamo dedicato che spiega nel dettaglio come votare i concorrenti con i vari metodi di televoto e il regolamento del GF Vip.

